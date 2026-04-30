Velagranda e Uisp Varese in piazza per la Ecorun

NOTIZIARIO UISP del 30 aprile 2026

ECORUN VARESE – Velagranda e Comitato UISP presenti alla 7a edizione



Grande manifestazione il 24 e 25 aprile a Varese per l’ECORUN, tutta la città in festa per lo sport: presenti in Piazza Monte Grappa Club Velico VelaGranda Varese a.s.d. e Comitato Uisp Varese anche con l’Associazione Malawi nel Cuore Onlus. Il Club Velico Velagranda Varese a.s.d. ha esposto tra i gazebi una bellissima piccola imbarcazione con le vele armate per permettere a tutti i presenti di ammirare da vicino una barca e di apprezzare lo sport della vela e ha mostrato a tutti gli interessati la barca, le vele, gli strumenti e le dotazioni di sicurezza utilizzate in barca durante la navigazione. Lo spirito che ha spinto il Club Velico VelaGranda e Comitato Uisp Varese ad essere

presente alla manifestazione è quello dello SPORT PER TUTTI e lo scopo è stato proprio quello di sensibilizzare sia i più piccoli che i più grandi a questo meraviglioso sport che, data la vicinanza della zona con i laghi, può essere praticato tutto l’anno in piena sicurezza a qualsiasi età e godendo delle risorse naturali che il nostro territorio offre.

In piazza, per promuovere lo Sport c’erano il Sindaco Davide Galimberti, l’Assessore allo sport Stefano Malerba, il Consigliere provinciale Michele Di Toro, l’Assessore alla

Tutela Ambientale Nicoletta San Martino e a rappresentare il Club VelaGranda, oltre a tantissimi soci ed amici, il Presidente Pierluigi Mascetti (che è anche Vice Presidente UISP Varese) e il formatore UISP vela Carlo Giuffrè, presente anche la Presidente Comitato UISP Varese Rita Di Toro in rappresentanza di tutte le associazioni sportive UISP. Per la solidarietà tra le tante associazioni, il Presidente Roberto Daverio per Malawi nel Cuore. Viva lo sport per tutti, nessuno escluso.

BASKET UISP – Via ai playoff in First League; proseguono a ritmo serrato i playout



Siamo nei sedicesimi di finale con lunedì 13 aprile in cui si sono giocate due partite: vittorie casalinghe per quanto riguarda gli Irish Venegono e l’Elegy Legnano. I venegonesi, testa di serie numero 1, battono nettamente i Pink Panthers Varese con oltre 30 punti di scarto. 1-0 Elegy su Borsano; 80-62 per gli altomilanesi sui bustocchi alla Bonvesin di via Cottolengo. Pareggia la serie il Brenna, che sbanca Novara per 67-61 e raddrizza il confronto; ora sarà decisiva gara tre in terra lariana. Buona la prima per Montello Young: la testa di serie numero 9 supera agilmente l’Elleterm Mitica Rovello Porro per 75-43.

Stesso copione per Travedona Pirates, con la squadra lacuale, nel ranking al numero 2, che batte in scioltezza il San Michele Albavilla in gara uno. Sorpresa a Varese, con il Deportivo Elite battuto alla Robur di via Marzorati dal Master’s Hounds Cantù: 61-65 per i comaschi sui bosini di casa. Fattori campi rispettati a Malnate, Castelletto Ticino, Svassi Monate e Besozzo, con la Just Drink che batte nettamente l’Orange Five Borsano, larga anche l’affermazione di Castelletto su Appiano Gentile, meno ampio il successo dell’Apg, ai danni dei Boosters Vedano.

INTERNAZIONALE – Inclusione: il progetto Spin Youth



Il progetto europeo Spin Youth ha celebrato il suo atto conclusivo a Lisbona nelle giornate del 16 e 17 aprile, segnando il traguardo di un percorso biennale di cui l’Uisp è stata protagonista insieme all’ong austriaca VIDC, capofila dell’iniziativa. In questi due anni di lavoro intenso, la partnership ha concentrato le proprie energie nell’abbattere le barriere che ostacolano la partecipazione sportiva dei giovani, con un’attenzione particolare rivolta a rifugiati e migranti. L’obiettivo comune è stato quello di trasformare i

campi di gioco in ambienti realmente inclusivi e non discriminatori, portando avanti l’impegno storico di una rete consolidata che vede nella diversità e nell’uguaglianza i pilastri fondamentali della cittadinanza europea.

L’evento finale, ospitato nella prestigiosa cornice del Campus do Jogador dal Sindacato dei Calciatori Portoghesi (SJPF), membro della FIFPRO, ha offerto l’occasione per una riflessione profonda sul ruolo dello sport in un contesto sociale europeo in continua trasformazione. I partner si sono confrontati su come affrontare le nuove sfide poste da un dibattito politico e sociale sempre più complesso, in cui i programmi dedicati all’inclusione sono spesso oggetto di discussione. Attraverso lo sviluppo di nuovi approcci e strategie, il progetto ha ribadito la necessità di non fare passi indietro sui diritti, promuovendo modelli educativi che permettano a ogni giovane, indipendentemente dalla propria origine, di sentirsi parte integrante della comunità sportiva e sociale.

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