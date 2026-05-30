Cento candeline a Varese per l’ex appuntato Ettorino D’Alessandro
Una vita in divisa iniziata nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e conclusa nel 1982 con il congedo e l'ingresso nell'Anps
La Questura di Varese ha ospitato la festa per i cento anni di Ettorino D’Alessandro, appuntato in congedo nato il 29 maggio 1926 in un piccolo paese dell’Abruzzo. Nella sala convegni, la celebrazione ha riunito i parenti dell’anziano poliziotto, i membri della sezione varesina dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (Anps) e i colleghi di oggi e di ieri.
La traiettoria professionale di D’Alessandro è cominciata nel dopoguerra, spinta dal bisogno economico del periodo storico. Quella necessità di lavorare è diventata nel tempo attaccamento alla divisa e al servizio. Dopo il corso di formazione alla scuola di Polizia di Nettuno, il primo incarico si è svolto a Roma. Il percorso è proseguito poi a Luino, località dove il festeggiato ha incontrato la moglie, con cui condivide un matrimonio lungo 68 anni. Successivamente è avvenuto il trasferimento a Milano, con l’impiego al posto di Polizia del Policlinico in anni complessi, seguiti infine dall’arrivo alla Questura di Varese, dove ha prestato servizio fino alla pensione.
La carriera, iniziata nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, è terminata formalmente il 6 marzo 1982, data del foglio di congedo rilasciato dal Ministero dell’Interno. Il legame con la struttura è rimasto attivo tramite l’iscrizione all’Anps di Varese.
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