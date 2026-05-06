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I premiati di Lumen Claro a Varese dal 1989

Il riconoscimento del Lions Club Varese Prealpi, che ogni anno seleziona un’eccellenza del territorio provinciale distintasi a livello nazionale e internazionale

lumen claro varese

Ecco l’elenco dei premiati “Lumen Claro” del Lions Club Varese Prealpi:

  • 1989 — Alfredo Ambrosetti — Economista
  • 1990 — Dante Isella — Letterato
  • 1991 — Angelo Castiglioni e Alfredo Castiglioni — Etnologi-Archeologi
  • 1992 — Ottavio Missoni e Rosita Missoni — Stilisti Moda
  • 1993 — Enrico Baj — Pittore
  • 1994 — Luigi Ambrosoli — Storico
  • 1995 — Mario Monti — Economista
  • 1996 — Ermanno Bazzocchi — Progettista Aeronautico
  • 1997 — Barbara Frittoli — Cantante Lirica
  • 1998 — Marta Morazzoni — Scrittrice
  • 1999 — Giuseppe Panza di Biumo — Collezionista, Esperto d’Arte
  • 2000 — Floriano Bodini — Scultore
  • 2001 — Salvatore Furia — Astronomo
  • 2002 — Francesco Ogliari — Scienza dei Trasporti
  • 2003 — Roberto Plano — Pianista
  • 2004 — Giovanni Reale — Filosofo
  • 2005 — Vittore Frattini — Pittore-Scultore
  • 2006 — Attilio Nicora — Cardinale
  • 2007 — Amalia Ercoli Finzi — Ingegnere Aerospaziale
  • 2008 — Antonio Lanzavecchia — Ricercatore-Immunologo
  • 2009 — Sandro Burdo — Clinico-Audiologo
  • 2010 — Luigi Zanzi — Storico
  • 2011 — Giorgio Brazzelli — Manager Industria Aeronautica
  • 2012 — Daniele Zanzi — Botanico
  • 2013 — Marta Cartabia — Giudice della Corte Costituzionale
  • 2014 — Giacomo Campiotti — Regista
  • 2015 — Marcello Morandini — Scultore
  • 2016 — Cosetta Colla — Marionettista
  • 2017 — Elena Conti — Biologa Strutturale
  • 2018 — Giorgio Lotti — Fotografo
  • 2019 — Dalia Gallico — Accademico Art Director
  • 2022 — Michele De Lucchi — Architetto Designer
  • 2023 — Donatella Sciuto — Rettrice Politecnico di Milano
  • 2024 — Antonio Belloni — Direttore Generale LVMH
  • 2025 — Luca Spada — Imprenditore
  • 2026 — Rosario Rasizza — Imprenditore e sognatore

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Pubblicato il 06 Maggio 2026
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