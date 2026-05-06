I premiati di Lumen Claro a Varese dal 1989
Il riconoscimento del Lions Club Varese Prealpi, che ogni anno seleziona un’eccellenza del territorio provinciale distintasi a livello nazionale e internazionale
Ecco l’elenco dei premiati “Lumen Claro” del Lions Club Varese Prealpi:
- 1989 — Alfredo Ambrosetti — Economista
- 1990 — Dante Isella — Letterato
- 1991 — Angelo Castiglioni e Alfredo Castiglioni — Etnologi-Archeologi
- 1992 — Ottavio Missoni e Rosita Missoni — Stilisti Moda
- 1993 — Enrico Baj — Pittore
- 1994 — Luigi Ambrosoli — Storico
- 1995 — Mario Monti — Economista
- 1996 — Ermanno Bazzocchi — Progettista Aeronautico
- 1997 — Barbara Frittoli — Cantante Lirica
- 1998 — Marta Morazzoni — Scrittrice
- 1999 — Giuseppe Panza di Biumo — Collezionista, Esperto d’Arte
- 2000 — Floriano Bodini — Scultore
- 2001 — Salvatore Furia — Astronomo
- 2002 — Francesco Ogliari — Scienza dei Trasporti
- 2003 — Roberto Plano — Pianista
- 2004 — Giovanni Reale — Filosofo
- 2005 — Vittore Frattini — Pittore-Scultore
- 2006 — Attilio Nicora — Cardinale
- 2007 — Amalia Ercoli Finzi — Ingegnere Aerospaziale
- 2008 — Antonio Lanzavecchia — Ricercatore-Immunologo
- 2009 — Sandro Burdo — Clinico-Audiologo
- 2010 — Luigi Zanzi — Storico
- 2011 — Giorgio Brazzelli — Manager Industria Aeronautica
- 2012 — Daniele Zanzi — Botanico
- 2013 — Marta Cartabia — Giudice della Corte Costituzionale
- 2014 — Giacomo Campiotti — Regista
- 2015 — Marcello Morandini — Scultore
- 2016 — Cosetta Colla — Marionettista
- 2017 — Elena Conti — Biologa Strutturale
- 2018 — Giorgio Lotti — Fotografo
- 2019 — Dalia Gallico — Accademico Art Director
- 2022 — Michele De Lucchi — Architetto Designer
- 2023 — Donatella Sciuto — Rettrice Politecnico di Milano
- 2024 — Antonio Belloni — Direttore Generale LVMH
- 2025 — Luca Spada — Imprenditore
- 2026 — Rosario Rasizza — Imprenditore e sognatore
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