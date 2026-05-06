“Il diavolo veste Prada 2” alle Arti di Gallarate
Meryl Steep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City. In programmazione settimana prossima
Da lunedì 11 a domenica 17 al Teatro delle Arti di Gallarate è in programmazione “Il diavolo veste Prada 2”.
A quasi vent’anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel,
Meryl Steep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione.
Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione.
Orari programmazione
lunedì 11 mag. – ore 18:15 |- ore 20:30 |
martedì 12 mag. – ore 18:15 |- ore 20:30 |
venerdì 15 mag. – ore 18:00 – ore 20:15
sabato 16 mag. – ore 18:30 |- ore 20:45
domenica 17 mag. – ore 16:00 – ore 18:15 |- ore 20:30 |
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