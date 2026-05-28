Il ricco programma di iniziative nel weekend ad Angera

È ricco il programma di iniziative nel weekend ad Angera, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, tra mercatini, momenti conviviali, sport iniziative culturale.

Venerdì 29 maggio, in occasione del 20esimo anniversario dell’Associazione Gido Massimiliano Mobiglia, dalle 19 lungolago Piazza Garibaldi sul pratone e in tensostruttura, Festa sul Lago con intrattenimenti musicali, spettacoli e gastronomia. La festa durerà cinque giorni chiusura il 2 giugno ore 14. Programma completo su angera.it e social dell’associazione.

Da sabato 30 maggio ore 12, durante la Festa Gido, possibilità di votare le immagini del concorso fotografico indetto per il calendario Angera 2027

Sabato 30 maggio dalle 8.30 alle 12.30 mercatino a km 0 con i produttori locali lungolago zona fontana

Sabato e domenica 30 e 31 maggio, giornata intera, Cantine aperte a Cascina Piano, iniziativa promossa dal Turismo Movimento del Vino. Visite e degustazione in via Val Castellana 33, gradita prenotazione a info@cascinapioano.it

Sabato e domenica 30 e 31 maggio, Vogalonga 2026 due mattinate di gara Coastal Rowing, a cui partecipa con barche speciali e atleti selezionati anche la Canottieri De Bastiani Angera. Ritrovo lungolago sabato dalle 10 e domenica dalle 9.30. Iniziativa della FIC Federazione Italiana Canottieri.

Sempre il 30 e 31 maggio, ingresso gratuito al museo cittadino. La Dott.ssa Chiara Ariosto, specializzata sulla sezione romana accompagnerà i visitatori alla scoperta della mostra “Memoria dal Cantiere Archeologico Universitario” Apertura dalle 14.30 alle 18.30 via Marconi 2 primo piano (previsto ascensore), visita consigliata e adatta a tutti!

Per informazioni: angera.it