Incidente in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio: lunghe code verso Varese

Mattinata difficile per la viabilità lungo l’autostrada A8 Milano-Varese a causa di un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio. L’allarme è scattato intorno alle 09:30 di lunedì 4 maggio, coinvolgendo due persone e mandando in tilt la circolazione in direzione nord.

La dinamica e i soccorsi

Il sinistro si è verificato lungo la carreggiata che porta verso Varese. Secondo le prime informazioni raccolte, sono due gli uomini rimasti coinvolti nell’evento, rispettivamente di 25 e 35 anni. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori della Croce Rossa di Legnano e l’automedica di Ats Insubria per prestare le prime cure.

Per garantire la sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi, sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco di Varese. Il coordinamento delle operazioni di soccorso è stato gestito dalla Soreu Laghi, che ha monitorato la missione fin dai primi istanti dopo la chiamata di emergenza.

Ripercussioni sul traffico

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico autostradale. Già intorno alle 09:50 si era formata una coda di circa 4 chilometri a partire dal chilometro 20, con tempi di percorrenza stimati in oltre mezz’ora per superare il tratto critico.

La situazione è rimasta complessa per gran parte della mattinata. Intorno alle 10:10, le segnalazioni indicavano ancora forti rallentamenti e code in uscita a Castellanza per chi proviene da Milano, dovute sia al restringimento di carreggiata per i rilievi, sia al traffico intenso che solitamente caratterizza l’arteria in queste fasce orarie.