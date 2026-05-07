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Incidente tra Malnate e Cantello, traffico bloccato sulla strada provinciale

Lo scontro è avvenuto all'altezza della curva nei pressi della località Baraggia. Coinvolte quattro persone, il personale sanitario è intervenuto per un uomo di 48 anni, soccorso in codice giallo

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Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 maggio, lungo la strada provinciale 3 nel territorio comunale di Malnate. Lo scontro ha coinvolto due autovetture e ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione in un tratto strategico per il collegamento da e per il confine con la Svizzera.

La dinamica del sinistro

L’allarme è scattato intorno alle 11:55, quando la centrale operativa di Areu ha ricevuto la segnalazione di un impatto tra due auto. Il sinistro è avvenuto sulla SP3, l’arteria che collega la località Folla di Malnate con il comune di Cantello, proseguendo poi verso il valico di Gaggiolo. Lo scontro è avvenuto all’altezza della curva nei pressi della località Baraggia. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori per prestare le prime cure alle persone coinvolte.

I soccorsi e i coinvolti

Stando alle prime informazioni raccolte, sono quattro le persone coinvolte nell’incidente. Tra queste figura un uomo di 48 anni, soccorso in codice giallo. Sul luogo dell’evento sono stati allertati anche i Carabinieri del comando di Varese, incaricati di effettuare i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestire la sicurezza dell’area.

Traffico e disagi alla viabilità

Pesanti le conseguenze per il traffico locale. Il tratto di strada interessato è rimasto a lungo congestionato, con il traffico bloccato in entrambe le direzioni.

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Pubblicato il 07 Maggio 2026
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