La Meraviglia riparte: a Laveno e Luino storie che costruiscono il presente

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Laveno Mombello e il Lago Maggiore si trasformano in un crocevia di idee e visioni, con eventi che proseguiranno fino al 24 maggio anche a Luino

Dall’8 al 10 maggio 2026, tra Laveno Mombello e Luino, torna il Festival della Meraviglia con la sua IV edizione, dedicata al tema “Storia, storie e storielle”.

Nato come spazio di incontro tra saperi, generazioni e linguaggi, il Festival si è affermato negli anni come un laboratorio culturale diffuso sul territorio del Lago Maggiore. Con ospiti di rilievo nazionale e internazionale e il coinvolgimento attivo di giovani, istituzioni e comunità locali, il Festival intreccia filosofia, scienza, arte e giornalismo per dare vita a un dialogo aperto e contemporaneo.

«Il Festival – spiegano gli organizzatori – vuole essere una piazza dove le storie si incontrano, si confrontano e si mettono in discussione. In un tempo di narrazioni frammentate, crediamo sia fondamentale tornare a costruire senso insieme».

Da venerdì 8 maggio, Laveno Mombello si trasforma in un crocevia di idee e visioni. Fino a domenica 10 maggio – con eventi che proseguiranno fino al 24 maggio anche a Luino – il Lago Maggiore diventa uno spazio condiviso di confronto, dove narrazioni diverse si incontrano attraverso spettacoli, mostre, laboratori e dialoghi.

In un contesto segnato da sovraccarico informativo, trasformazioni tecnologiche e crisi globali, il tema della narrazione assume oggi un ruolo centrale: dalle storie ufficiali a quelle personali, dai miti ai racconti quotidiani, ogni appuntamento diventa occasione per comprendere meglio il presente.

Incontri e dialoghi a Laveno: raccontare il mondo

Il Festival si apre venerdì 8 maggio con il saluto degli organizzatori, seguito da un dialogo con il direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, che introdurrà il tema dell’edizione attraverso una riflessione sul giornalismo tra “Storia, storie e storielle”.

Sabato 9 maggio si apre con una mattinata diffusa sul territorio:

Il laboratorio Come raccontare l’Unione Europea con Angela Guimarães Pereira (Joint Research Centre, CE);

(Joint Research Centre, CE); L’inaugurazione della mostra Stories make worlds in collaborazione con La Scuola del Design del Polimi e Alessandro Puccia ;

del Polimi e ; L’esibizione degli studenti del Liceo Sereni a Laveno con Storie in cuffia. Prima della pausa pranzo al WUNDERbar della Pro Loco di Laveno – attivo per tutto il weekend – spazio anche ai più piccoli con l’esibizione dei cantanti delle scuole primarie “Scotti” e “Gianoli”, che interpreteranno il Rigoletto di Giuseppe Verdi.

Nel pomeriggio, il Festival entra nel vivo con i dialoghi tra ospiti e pubblico:

Storia del negazionismo climatico con Stefano Caserini (Università di Parma);

(Università di Parma); Un’intelligenza artificiale etica e responsabile è possibile? con Davide Tosi (Università dell’Insubria);

(Università dell’Insubria); La storia è finzione? con lo scrittore Ilja Leonard Pfeijffer (NL, I).



Ilja Leonard Pfeijffer, poeta e scrittore olandese pluripremiato che vive e lavora a Genova

Domenica 10 maggio prosegue con nuovi appuntamenti tra laboratori, mostre e dibattiti:

Il laboratorio Come raccontare la natura con Marzio Marzorati (Legambiente);

(Legambiente); L’inaugurazione della mostra Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo?, organizzata dal Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello in collaborazione con la Fondazione Menotti Bassani ;

in collaborazione con la ; Un dibattito circolare con il filosofo Ermanno Ferretti.

Nel pomeriggio:

Marta Pizzolante (Università Cattolica di Milano) con Storie, memoria e il nostrocervello;

(Università Cattolica di Milano) con Storie, memoria e il nostrocervello; Simona Colarizi (Sapienza Università di Roma) con Patriottismo, pacifismo, guerra e pace: da “Un anno sull’altipiano”;

(Sapienza Università di Roma) con Patriottismo, pacifismo, guerra e pace: da “Un anno sull’altipiano”; Flavia Carlini con Il racconto mediatico e la manipolazione della storia.

Le mostre Stories make worlds, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo e Museo delle tecnologie dell’antropocene: nuove opere saranno visitabili fino al 24 maggio.

Tre serate speciali

Le serate del Festival diventano momenti dedicati all’incontro tra arti diverse – teatro, arte e musica:

Davide Lorenzo Palla – The Tempest di Shakespeare – Venerdì 8 maggio, ore 21.00 – Villa Frua

– The Tempest di Shakespeare – Venerdì 8 maggio, ore 21.00 – Villa Frua Andrea RAVO Mattoni – Perché riprodurre ancora i classici – Sabato 9 maggio, ore 21.30 – Viale De Angeli

– Perché riprodurre ancora i classici – Sabato 9 maggio, ore 21.30 – Viale De Angeli Serata di chiusura con il Quartetto Gama – Musica e speranza – Domenica 10 maggio, ore 21.00 – Villa Frua, Sala Consiliare

Eventi a Luino

Il Festival prosegue anche a Luino con incontri e attività nelle settimane successive:

L’esibizione del Liceo Sereni a Luino Scrivere, narrare e leggere le storie: la meraviglia dei segni e delle parole con il docente Pietro Celo;

a Luino Scrivere, narrare e leggere le storie: la meraviglia dei segni e delle parole con il docente Pietro Celo; Enrico Camanni racconta la storia dell’alpinismo – Palazzo Verbania, giovedì 14 maggio, ore 20.30;

racconta la storia dell’alpinismo – Palazzo Verbania, giovedì 14 maggio, ore 20.30; Lama Michel Rinpoche con una conferenza sul Buddhismo e sul suo libro Dove vai così di fretta? – Teatro Sociale di Luino, venerdì 15 maggio, ore 20.30.



Lama Michel Rimpoche, maestro buddhista, autore di “Dove vai così di fretta?”

Programma e informazioni

Il programma completo e aggiornato è disponibile sul sito ufficiale, dove è possibile prenotare il proprio posto e inviare domande ai relatori: www.festivaldellameraviglia.org

Il Festival è attivo anche su Instagram e Facebook.

Un festival che unisce territorio, cultura e giovani

Il Festival della Meraviglia è promosso dall’Associazione Casanova, con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello e del Comune di Luino, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il Festival gode della collaborazione di VareseNews come main media partner e dell’Hotel de Charme di Laveno come main sponsor. Un progetto che invita tutti a partecipare e sostenere la cultura anche attraverso donazioni: www.fondazionevaresotto.it

Tre giorni per fermarsi, ascoltare e interrogarsi sul mondo che abitiamo. Il Festival della Meraviglia è un invito aperto a tutti – cittadini, studenti, curiosi – a partecipare attivamente, portando domande, idee e nuovi sguardi. «Perché le storie non raccontano solo il mondo: lo costruiscono».