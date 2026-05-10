Scioperi aerei, lunedì nero: voli a rischio in tutta Italia
Lunedì 11 maggio, raffica di scioperi nel trasporto aereo: stop EasyJet e proteste diffuse tra piloti, assistenti e servizi di terra. Disagi attesi negli aeroporti italiani tra cancellazioni e ritardi
Si preannuncia un giorno nero per il trasporto aereo italiano. Lunedì 11 maggio, una serie di scioperi coinvolgerà l’intero comparto, con il rischio concreto di cancellazioni e ritardi su numerosi voli. Al centro della mobilitazione lo sciopero nazionale di piloti e assistenti di volo EasyJet, previsto dalle 10 alle 18, proclamato da diverse sigle sindacali per lo stallo sul rinnovo contrattuale.
Alla protesta si affiancano altre agitazioni in vari scali del Paese: stop ai servizi di handling a Palermo (12-16), mobilitazioni Enav a Napoli e Roma (10-18) e scioperi anche a Cagliari, Fiumicino e Malpensa. Coinvolti lavoratori aeroportuali, sicurezza e cargo.
L’Enac ricorda le fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, in cui i voli devono essere comunque effettuati. Disponibile online l’elenco dei voli garantiti.
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