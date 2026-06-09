A Galliate Lombardo il dialogo tra classica e jazz del “Suite & Blue Quartet”

Il Comune di Galliate Lombardo, in collaborazione con Il Borgo Musicale, propone il concerto “Suite & Blue Quartet”, un viaggio tra musica classica, jazz e improvvisazione. Protagonisti dell’evento saranno quattro musicisti provenienti da esperienze artistiche differenti, accomunati dalla convinzione che la musica sia un linguaggio universale capace di superare ogni confine stilistico. La formazione, composta da chitarra classica, pianoforte, contrabbasso e batteria, dà vita a un originale dialogo tra tradizioni musicali diverse, in equilibrio tra rigore interpretativo e libertà espressiva.

L’iniziativa si terrà sabato 27 giugno 2026 alle ore 17.30 presso il Centro Civico “La Corte”, in Piazza Parrocchiale a Galliate Lombardo. L’ingresso è libero e gratuito.

Il programma offrirà un raffinato intreccio di sonorità e suggestioni attraverso l’esecuzione di brani di George Gershwin, Jorge Morel e Claude Bolling, autori che hanno saputo fondere linguaggi e influenze differenti, creando opere nelle quali la tradizione classica incontra il ritmo e l’energia del jazz.

L’evento è realizzato anche grazie al prezioso sostegno degli sponsor Farmacia Stefini, Falegnameria CAMA e Studio Dentistico Crespi Salone.