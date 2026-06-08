A Saronno torna “Giovani in Campus”, due settimane per prendersi cura della città

Un’estate all’insegna dell’impegno civico, del lavoro di squadra e della cura degli spazi pubblici. È questa la proposta rivolta ai ragazzi dai 15 ai 17 anni attraverso il progetto “Giovani in Campus“, iniziativa che offre ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza concreta al servizio della comunità.

L’attività si svolgerà in due periodi, dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno, coinvolgendo i partecipanti in interventi dedicati alla manutenzione e alla valorizzazione del territorio cittadino.

Nel corso delle due settimane i ragazzi potranno cimentarsi in piccoli lavori di manutenzione, attività di cura del verde e degli spazi urbani, sviluppando allo stesso tempo capacità di collaborazione, senso di responsabilità e attenzione per il bene comune.

L’iniziativa punta infatti non solo a migliorare alcune aree della città, ma anche a offrire ai giovani un’occasione formativa attraverso il contatto diretto con il territorio e con le realtà che operano per la sua tutela.

I posti disponibili sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria (qui il link per iscriversi)

Il progetto è realizzato in collaborazione con Parco del Lura ed è inserito all’interno di “Giovani Smart“, percorso promosso da Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione in qualità di capofila insieme al Comune di Saronno, all’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli, a Koinè cooperativa sociale onlus, all’Andrea Mastino Gorni e a Padre Monti – Fondazione Daimon.

L’iniziativa beneficia inoltre del sostegno di Regione Lombardia e del programma Generazione Lombardia.

Per i giovani saronnesi si tratta di un’occasione per trascorrere qualche giornata estiva in modo attivo, contribuendo concretamente alla cura della città e acquisendo competenze utili attraverso un’esperienza di cittadinanza responsabile.

(foto d’archivio)