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“Festa della Musica” e “Ispra In”, sul Lago Maggiore l’estate si celebra due volte

Domenica 21 giugno dalle 19:00 e fino a mezzanotte il centro storico di Ispra si anima fra musica, cultura e commercio

La fornace di Caldè a Ispra
Sagre, Fiere e Feste

21 Giugno 2026

Domenica 21 giugno dalle 19:00 alla mezzanotte il centro storico di Ispra si animerà con la Festa della Musica Internazionale – la voce dei luoghi organizzata dall’Amministrazione comunale assieme all’Assessorato alla Cultura con una manifestazione crossover che spazia dalla musica classica al pop rock passando per il jazz e la musica corale.

Assieme a questo appuntamento internazionale, per quest’anno, le vie saranno animate anche da Ispra In, promossa dall’associazione Amici di Mario Berrino e giunta all’ottava edizione. Per l’occasione, le attività commerciali del territorio resteranno aperte per tutta la durata della manifestazione con la presenza di stand gastronomici lungo il percorso.

«Un momento ideale – commentano gli organizzatori – per dare il via all’estate isprese fra buona musica e cibo e un modo per scoprire, una volta di più, la bellezza di Ispra».

Organizzato da

18 Giugno 2026
Redazione VareseNews
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