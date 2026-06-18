Ispra
“Festa della Musica” e “Ispra In”, sul Lago Maggiore l’estate si celebra due volte
Domenica 21 giugno dalle 19:00 e fino a mezzanotte il centro storico di Ispra si anima fra musica, cultura e commercio
Domenica 21 giugno dalle 19:00 alla mezzanotte il centro storico di Ispra si animerà con la Festa della Musica Internazionale – la voce dei luoghi organizzata dall’Amministrazione comunale assieme all’Assessorato alla Cultura con una manifestazione crossover che spazia dalla musica classica al pop rock passando per il jazz e la musica corale.
Assieme a questo appuntamento internazionale, per quest’anno, le vie saranno animate anche da Ispra In, promossa dall’associazione Amici di Mario Berrino e giunta all’ottava edizione. Per l’occasione, le attività commerciali del territorio resteranno aperte per tutta la durata della manifestazione con la presenza di stand gastronomici lungo il percorso.
«Un momento ideale – commentano gli organizzatori – per dare il via all’estate isprese fra buona musica e cibo e un modo per scoprire, una volta di più, la bellezza di Ispra».