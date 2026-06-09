Fumo dal locale caldaia di una villa a Buguggiate, sul posto vigili del fuoco e ambulanza

Fumo dal locale caldaia in una villa di via Trento, al margine del piccolo centro storico del paese di Buguggiate.

L’allarme è scattato intorno alle 12 di oggi, martedì 9 giugno, con l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco arrivata da Varese.

Galleria fotografica Fumo da locale caldaia di una villa a Buguggiate 4 di 8

La proprietà è quella della villa divenura nota per la “colonia” di cento cani di piccola taglia, che è stata poi chiusa dall’autorità sanitaria, con gli animali trasferiti in altre strutture. Una vicenda che aveva suscitato attenzione mediatica per le cattive condizioni della struttura, che avevano portato all’intervento, con coinvolgimento di carabinieri di Azzate, polizia locale di Varese, oltre che Ats e Oipa.

Intorno a mezzogiorno si è sviluppato del fumo che fuoriusciva dal locale caldaia dell’abitazione, probabilmente a causa di un corto circuito.

Sul posto sono intervenuti come detto i vigili del fuoco (che hanno effettuato i primi sopralluoghi con autorespiratore), i carabinieri di Azzate e la polizia locale di Varese, oltre a un’ambulanza dell’Sos Valbossa. Non si registrano feriti: al momento dell’accaduto in casa era presente soltanto la proprietaria, che si sta preparando a trasferirsi in una nuova abitazione.

I cani che un tempo si trovavano nella villa non sono più presenti all’interno dell’immobile.

Dopo le 13 i vigili del fuoco erano ancora al lavoro, in attesa che il fumo si diradasse completamente per poter effettuare tutte le verifiche necessarie e accertare con precisione le cause dell’episodio.