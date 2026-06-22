Il Lago di Varese torna balneabile per l’estate 2026 alla Schiranna e a Bodio
La stagione estiva di balneabilità 2026 parte ufficialmente venerdì 26 giugno sia alla Schiranna sia a Bodio, con specifiche ordinanze a seguito di analisi delle acque
Il Lago di Varese torna balneabile per la stagione estiva 2026. Ad annunciare la nuova ordinanza è il primo cittdino Davide Galimberti, intervenendo alla Conferenza stampa di presentazione della manifestazione Vivilago 2026.
«L’ordinanza è già pronta – ha detto il Sindaco – a partire da venerdì 26 giugno il lago di Varese alla Schiranna sarà balneabile e sarà quindi possibile tornare a tuffarsi nel Lago cittadino, risanato negli anni scorsi grazie anche all’impegno di una serie di associazioni che hanno sostenuto il recupero e la valorizzazione del bacino più impornante della città».
Lunghi e delicati, i lavori di risanamento del Lago di Varse si sono conclusi negli anni anni scorsi. Ma l’attenzione alla tutela del bacino rimane alta: «Per questo prima di ogni stagione balneare vengono ripetute le analisi sulle acque – haspiegato Galimberti – e solo quando arrivano i risultati, dopo le dovute verifiche, l’Amministrazione comuneale può procedere con l’ordinanza che autorizza i bagni nel Lago di Varese».
Il lago sarà balneabile per tutta la stagione estiva, fino ai primi giorni di settembre. E lo sarà anche a Bodio, «nello stesso identico perido», assicura la sindaca Eleonora Paolelli.
A Bodio in particolare sono in già in corso da settimane i preparativi per rendere più fruibile e godibile “la spiaggia”. E porprio dal lido di Bodio partirà la simbolica traversata del lago a nuoto di Samuele Corsalini, nella mattinata di sabato 27 giugno, per Vivilago 2026.
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