Il nuovo consiglio comunale a Somma Lombardo, attendendo la giunta Pezzotta

Dopo la vittoria di Silvio Pezzotta, divenuto sindaco di Somma Lombardo, serviranno ancora giorni per arrivare alla seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale. In mezzo: la nomina della giunta.

Nei Comuni sopra i 15mila abitanti gli assessori nominati, se eletti consiglieri, devono dimettersi dal consiglio e quindi la composizione del consiglio non è ancora certa. Si possono fare, per ora, solo ipotesi.

Partiamo comunque dai nomi dei consiglieri che sono formalmente già eletti.

E partiamo da quelli di minoranza, perché qui i nomi sono certi, a meno di (di solito improbabili) rinunce.

Stefano Aliprandini , candidato sindaco, entra di diritto. Il Pd entra con tre esponenti: l’ex sindaco Stefano Bellaria (203), Fabio Daddozio (95) e Ronny Zea Cedano (94). Sinistra per Somma entra con l’alfiere Claudio Brovelli (92), mentre Somma Futura sarà rappresentata dall’ex assessore Edoardo Piantanida Chiesa (140). Resta fuori invece Civici per Somma, insufficiente il 5% ottenuto dalla lista di minoranza.

E veniamo invece al centrodestra di Pezzotta Fratelli d’Italia è il perno della maggioranza, con cinque eletti: entrano in assemblea civica, sulla base dei voti, Manuela Scidurlo (280 voti), Laura Besnate (174), Daniele Consonni (154), Walter Casula (106) e Giuseppe Loffredo (64).

È ben probabile che due almeno degli assessori siano espressione di FdI ed è probabile che siano nella cerchia degli eletti: in questo caso entrerebbero i primi due dei non eletti, vale a dire l’ex forzista Giorgio Pivetti (34 voti) e uno tra Guido Rossi o Giuseppe Siracusa (23 voti entrambi).

Forza Italia entra con Simone Iametti (91) e Vilma Assunta Righini (47), nonché Gerardo Locurcio (65). Reralistico che esprima almeno un assessore – Locurcio? – e quindi entrerebbe Elisa Martinelli, prima dei non eletti con 26 voti.

Infine la Lega: attualmente i due posti sono Mariangela Aguzzi Casagrande (68) e Guido Pietro Colombo (57). Se esprimesse un assessore, entrerebbe come primo dei non eletti Adriano Peruzzotti, forte di 21 voti.