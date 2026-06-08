Silvio Pezzotta è il nuovo sindaco di Somma Lombardo

A scrutinio completato, tutte e 17 le sezioni, Silvio Pezzotta è eletto sindaco di Somma Lombardo. Il candidato di centrodestra chiude con 3.158 voti, pari al 51,46%, e batte Stefano Aliprandini, fermo a 2.979 voti (48,54%): uno scarto finale di 179 schede.

Il risultato ribalta l’esito del primo turno del 24 e 25 maggio, quando era stato proprio Aliprandini a chiudere in testa con 2.996 voti (46,84%) davanti ai 2.845 di Pezzotta (44,48%), a un margine di 151 preferenze. Al ballottaggio il centrodestra ha recuperato e superato il centrosinistra, trasformando il distacco a proprio favore. L’affluenza al ballottaggio si era attestata al 42,93%, di poco inferiore al 45,29% del primo turno.

In consiglio comunale la coalizione di Pezzotta ottiene 10 seggi della maggioranza. All’opposizione vanno 6 consiglieri: il seggio spettante ad Aliprandini come candidato sindaco sconfitto e 5 seggi assegnati alle sue liste. A questo link la composizione del prossimo consiglio comunale.

PEZZOTTA: “SARÒ IL SINDACO DI TUTTI”

«Sarò il sindaco di tutti» sono queste le primissime parole di Pezzotta al momento della vittoria, in un abbraccio con la sua vice Manuela Scidurlo, dentro la sede dell’Udc in via Zancarini, dove il centrodestra ha seguito lo spoglio e da dove sono iniziati i festeggiamenti, che si sono protratti nella piazza della città e nell’adiacente cortile del Municipio. In tanti, oltre ai segretari dei partiti e i candidati del centrodestra, si sono uniti al gruppo sempre più folto per complimentarsi e stringere la mano al nuovo sindaco, «tirato per la giacca», come ha più volte detto Pezzotta, che però non ha rinunciato, prima dei festeggiamenti, a prendersi un momento per sé e dedicare commesso la vittoria alla figlia Mariangela: «a lei il mio primo pensiero: mi sono immaginato cosa mi avrebbe detto e cosa avrebbe pensato se fosse stata qui con me».

«Sarò il sindaco di tutti – ripete poco dopo ai microfoni della stampa -. Nella mia vita, quando qualcuno si è rivolto a me, non ho mai chiesto il colore politico. E sarà sempre così. Il ringraziamento è immenso ai cittadini, e un grande grazie a tutta la coalizione per questa volata finale, in cui si sono aggiunti anche Alberto Nervo e Azione: anche loro sono stati determinanti».

Un’impresa, il ribaltamento del primo turno che Pezzotta, aveva messo bene nel mirino in queste nei giorni seguenti al primo turno, come annunciato venerdì sera alla chiusura della campagna elettorale, quando si era detto convintissimo di poter «rendere la volata memorabile». «Quando ho sentito il “profumo” dell’impresa? In settimana – risponde -. Tante persone che personalmente non conoscevo mi hanno fermato per sostenermi. Questo è stato un forte segnale: il cittadino vota prima di tutto la persona».