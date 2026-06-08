“Vandalismo” su Wikipedia, scompare il nome di Stefano Bellaria come sindaco di Somma

Su wikipedia scompare il nome dell’ormai ex sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria: nella sezione “amministrazione” della voce Somma Lombardo qualcuno ha rimosso il nome del primo cittadino del centrosinistra, che ha guidato la città dal 2015 al 2026, per un decennio, più un anno di proroga per voto in periodo Covid. Dalla riga dei due mandati di Guido Colombo – conclusi nel 2025 – si salta direttamente al 2026 (la foto di apertura è generata con intelligenza artificiale, lo screenshot della pagina è sotto).

Sull’enciclopedia in questi casi si parla di “vandalismo“: una modifica “effettuata con evidente malafede o intento distruttivo, allo scopo di compromettere l’integrità e l’accuratezza dell’enciclopedia”.

In questo caso specifico, probabilmente, per farsi quattro risate, visto che in modo goliardico accanto al nome del nuovo sindaco, Silvio Pezzotta, è stato inserito l’inizio di mandato reale – il 2026 – e un “infinito” come termine di mandato.