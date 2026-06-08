Varese News

Gallarate/Malpensa

“Vandalismo” su Wikipedia, scompare il nome di Stefano Bellaria come sindaco di Somma

Nella pagina dedicata alla città, dalla sezione amministrazione è stato cancellato il decennio in cui il centrosinistra è stato al governo. Mentre Pezzotta viene dichiarato sindaco da qui all'"infinito"

Generico 08 Jun 2026

Su wikipedia scompare il nome dell’ormai ex sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria: nella sezione “amministrazione” della voce Somma Lombardo qualcuno ha rimosso il nome del primo cittadino del centrosinistra, che ha guidato la città dal 2015 al 2026, per un decennio, più un anno di proroga per voto in periodo Covid. Dalla riga dei due mandati di Guido Colombo – conclusi nel 2025 – si salta direttamente al 2026 (la foto di apertura è generata con intelligenza artificiale, lo screenshot della pagina è sotto).

Sull’enciclopedia in questi casi si parla di “vandalismo“: una modifica “effettuata con evidente malafede o intento distruttivo, allo scopo di compromettere l’integrità e l’accuratezza dell’enciclopedia”.

In questo caso specifico, probabilmente, per farsi quattro risate, visto che in modo goliardico accanto al nome del nuovo sindaco, Silvio Pezzotta, è stato inserito l’inizio di mandato reale – il 2026 – e un “infinito” come termine di mandato.

Wikipedia

Con o senza Berlusconi? Come deve chiamarsi l’aeroporto di Milano Malpensa su wikipedia?

Leggi anche

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.