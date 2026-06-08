Note al parco: grande successo a Bodio Lomnago per il Concerto d’Estate
Ha superato ogni migliore aspettativa il Concerto d’Estate organizzato dalla Pro Loco, un appuntamento che ha richiamato tantissimi cittadini e appassionati
Ha superato ogni migliore aspettativa il Concerto d’Estate che si è tenuto ieri, domenica 7 giugno, al Parco dei Pioppi a Bodio Lomnago, un appuntamento che ha richiamato tantissimi cittadini e appassionati.
L’evento è stato organizzato dalla Pro Bodio Lomnago con il patrocinio del Comune. Sul palco è salita la Filarmonica di Biandronno, che ha offerto un’esibizione di altissimo livello. I musicisti si sono dimostrati capaci di rapire l’attenzione della platea brano dopo brano. Tra il pubblico, a condividere il successo della serata, erano presenti anche il vicesindaco Matteo Capuzzi e il consigliere comunale Stefano Tibiletti.
Dietro la perfetta riuscita della serata c’è il grande lavoro della Pro Loco, guidata dal presidente Giuliano Farroni.
Visto il grande entusiasmo e il successo di questa edizione, l’iniziativa entra di diritto tra gli appuntamenti da ripetere. Per chi si fosse perso l’esibizione, o per chi volesse semplicemente fare il bis, l’attesa non sarà comunque troppo lunga. La Filarmonica di Biandronno tornerà infatti a suonare a Bodio Lomnago il prossimo 13 settembre, in occasione della attesa Festa del Paese, per un altro momento di grande musica da vivere insieme.
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