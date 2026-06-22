Sequestrati a Malpensa due teschi di coccodrillo provenienti dalla Cambogia

Due teschi di coccodrillo appartenenti a una specie protetta sono stati sequestrati nella Cargo City dell’Aeroporto di Malpensa nel corso di un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’intervento è stato eseguito dai militari della Sezione Operativa CITES del Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza e dai funzionari doganali nell’ambito delle attività di contrasto al commercio illegale di fauna e flora protette dalla Convenzione di Washington (CITES).

La spedizione, proveniente dalla Cambogia, era stata dichiarata come un “regalo coccodrillo siamese”. Durante l’ispezione, però, gli operatori hanno rinvenuto due teschi appartenenti alla specie Crocodylus siamensis, conosciuta come coccodrillo siamese, inserita tra quelle tutelate a livello internazionale perché minacciata di estinzione.

Gli accertamenti hanno evidenziato che i reperti erano accompagnati dalla licenza di esportazione rilasciata dalle autorità cambogiane, ma risultavano privi della documentazione italiana indispensabile per autorizzarne l’importazione nel rispetto della normativa CITES e del Regolamento europeo n. 338/97, che disciplina il commercio internazionale di specie animali e vegetali protette.

Per questo motivo i finanzieri hanno contestato all’importatore la violazione penale prevista dalla normativa vigente e proceduto al sequestro dei due teschi, destinati alla successiva confisca ai sensi della legge 150 del 7 febbraio 1992.

L’operazione rientra nel dispositivo di controllo predisposto per contrastare il traffico illegale internazionale di specie selvatiche, con l’obiettivo di tutelare la biodiversità e preservare gli animali a rischio di estinzione.

L’attività viene svolta congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in applicazione del protocollo d’intesa tra le due amministrazioni, sottoscritto nel 2023 e rinnovato il 28 maggio 2025, che rafforza il coordinamento dei controlli negli spazi doganali e il contrasto ai traffici illeciti di specie protette.

Convenzione di Washington

La Convenzione di Washington, nota anche come CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), è un accordo internazionale firmato nel 1973 con l’obiettivo di proteggere le specie animali e vegetali minacciate di estinzione. Regola il commercio internazionale di esemplari vivi, parti di animali, piante e loro derivati attraverso un sistema di autorizzazioni e certificati. In Italia è applicata dalla legge n. 150 del 1992 e dai regolamenti europei. Lo scopo è garantire che il commercio non metta a rischio la sopravvivenza delle specie protette e contribuisca alla tutela della biodiversità mondiale.