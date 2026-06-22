Sequestrati a Malpensa due teschi di coccodrillo provenienti dalla Cambogia
Il controllo di Finanza e Dogane nella Cargo City dell’aeroporto ha portato al sequestro di due crani di coccodrillo siamese, specie protetta dalla Convenzione di Washington. La spedizione era priva della documentazione necessaria per l’importazione in Italia. Denunciato l’importatore
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