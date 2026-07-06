Il Palio dei Castelli di Castiglione è iniziato, ecco la classifica della Corsa dei Cerchi

A suon di tamburo è arrivato anche quest’anno il Palio dei Castelli di Castiglione Olona.

La frenesia dei preparativi che durano mesi e che coinvolgono gran parte della comunità sfocia all’inizio dell’estate in un evento atteso, amato e capace di attrarre migliaia di visitatori.

Galleria fotografica Palio dei Castelli 2026, la benedizione in Collegiata a Castiglione Olona 4 di 11

Dal 3 luglio il borgo che Gabriele D’Annunzio definì “Isola di Toscana in Lombardia” si è dunque animato della presenza di personaggi in costume, atleti pronti a sfidarsi nelle competizioni, momenti solenni che nulla hanno da invidiare ai fasti del passato.

Nel primo fine settimana di celebrazioni, alcuni riti sono tornati dunque a entusiasmare il pubblico, fra emozione, adrenalina e goliardia.

L’attenzione di tutti si sposta ora al prossimo weekend, quando il corteo storico e la Corsa delle Botti renderanno il Palio ancora più affascinante.

La benedizione in Collegiata con l’emozione di don Ambrogio

Venerdì 4 luglio dalla sede della Pro loco un corteo è salito fino in Collegiata, per la rituale benedizione all’interno della Chiesa datata seicento anni.

A rendere il rituale di quest’anno ancora più ricco di emozione, il saluto che don Ambrogio Cortesi ha tributato al Palio castiglionese. E’ stato infatti l’ultimo anno in cui il Parroco ha presenziato in forma ufficiale al momento solenne, visto il trasferimento nella nuova parrocchia nei prossimi mesi.

Questo il messaggio che il sacerdote aveva tributato ai suoi concittadini:

“Carissimi organizzatori e partecipanti al Palio dei Castelli,

questo è l’ultimo anno in cui avrò l’onore di ricevervi in Collegiata

e benedire l’inizio della manifestazione,

che ho sempre gustato intimamente,

e di cui lodo la capacità di rilanciare e di crescere ancora dopo l’interruzione per il Covid. Questo perché è stata affrontata la sfida di rimettersi insieme, di affrontare coraggiosamente le avversità e di privilegiare sempre il bene pubblico. Il palio è per tantissime persone un’esperienza estremamente positiva perché, in un mondo sempre più asettico e digitale, permette a tutti di assaporare la dimensione pratica della sapienza come generatrice di comunità.

“Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme!” (Sal 133).

Vi saluto e vi benedico di cuore”. don Ambrogio Cortesi

Il primo corteo storico e i momenti solenni al Castello di Monteruzzo

Come aveva raccontato il presidente di Pro loco Castiglione Olona nell’intervista a Materia Spazio Libero, la ritualità del Palio prevede momenti importanti già nel primo fine settimana di festa, come l’investitura dei capitani e la pesatura delle botti.

In attesa del grande corteo storico che il prossimo fine settimana vedrà oltre seicento figuranti, fra cui gli sbandieratori di Alba e una delegazione di Pro loco Fagnano Olona in costumi d’epoca, un primo corteo ha già attraversato le strade del borgo, riportando indietro le lancette del tempo.

Fra i tanti che hanno sfilato, anche i bambini della Scuola dell’Infanzia, che hanno indossato le casecche dei loro rioni e iniziato ad assaporare la magia del Palio.

La Corsa dei Cerchi e il trionfo di Centro Storico

Il momento più atteso e determinante di questi giorni è stata però la Corsa dei Cerchi, che coinvolge bambini e ragazzini dalla seconda elementare alla seconda media.

Quest’anno un numero massiccio di partecipanti: 72 atleti più i 14 piccoli atleti della dimostrazione, che guidati dagli allenatori e dai loro vice, hanno gareggiato con impegno, voglia di vincere, ma anche tanta sportività e correttezza.

Valori fondamentali in un palio dove chi chi gareggia si allena insieme agli altri rioni, mettendo al primo posto l’amicizia.

Questa dunque la classifica finale della Corsa dei Cerchi, che determinerà la griglia di partenza della Corsa delle Botti, il prossimo fine settimana.

Centro storico Ciapa Madonna in Campagna Falcetta Careno Gornate Filisera Somadeo

L’appuntamento è per domenica 12 luglio, per il gran finale del Palio dei Castelli.