A Uboldo cade giovane motociclista: arriva l’elisoccorso

Un ragazzo di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina, venerdì 11 settembre, a Uboldo. L’allarme è scattato alle 7.20 in via Aurelio dell’Acqua, dove il giovane è caduto dalla moto.

Per i soccorsi sono stati mobilitati l’elisoccorso, un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato di primo livello, tutti intervenuti in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, allertati per gli accertamenti sull’accaduto.

Il 19enne è stato preso in carico dai sanitari. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.