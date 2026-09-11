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Saronno/Tradate

A Uboldo cade giovane motociclista: arriva l’elisoccorso

Incidente venerdì mattina in via Aurelio dell’Acqua. Il giovane è stato soccorso in codice giallo: mobilitati elicottero, ambulanza e automedica

Elisoccorso in centro a Legnano per una operazione di soccorso

Un ragazzo di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina, venerdì 11 settembre, a Uboldo. L’allarme è scattato alle 7.20 in via Aurelio dell’Acqua, dove il giovane è caduto dalla moto.

Per i soccorsi sono stati mobilitati l’elisoccorso, un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato di primo livello, tutti intervenuti in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, allertati per gli accertamenti sull’accaduto.

Il 19enne è stato preso in carico dai sanitari. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

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Pubblicato il 11 Settembre 2026
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