Varese News

Tempo Libero

Azzate

Ad Azzate un concerto mattutino di fine estate

Domenica 13 settembre alle ore 11.00, nel cortile di Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani ad Azzate, appuntamento con il Concerto di Fine Estate del Placard Ensemble

Concerto azzate
Spettacoli

13 Settembre 2026

Domenica 13 settembre alle ore 11.00, nel cortile di Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani ad Azzate, appuntamento con il Concerto di Fine Estate del Placard Ensemble, che proporrà un programma dedicato alle musiche di Richard Strauss e Ludwig van Beethoven.

Un nuovo momento di musica e cultura nella cornice di Villa Bossi, per salutare insieme la stagione estiva.

L’ingresso è libero e gratuito. Durante l’evento sarà possibile lasciare un’offerta libera a favore di Casa Matteo, associazione nata in memoria della giovane guida alpina Matteo Pasquetto, con l’obiettivo di sostenere progetti rivolti a giovani che vivono situazioni di disagio e difficoltà.

Maggiori Informazioni

Organizzato da

7 Settembre 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.