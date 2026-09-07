Ad Azzate un concerto mattutino di fine estate

Domenica 13 settembre alle ore 11.00, nel cortile di Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani ad Azzate, appuntamento con il Concerto di Fine Estate del Placard Ensemble, che proporrà un programma dedicato alle musiche di Richard Strauss e Ludwig van Beethoven.

Un nuovo momento di musica e cultura nella cornice di Villa Bossi, per salutare insieme la stagione estiva.

L’ingresso è libero e gratuito. Durante l’evento sarà possibile lasciare un’offerta libera a favore di Casa Matteo, associazione nata in memoria della giovane guida alpina Matteo Pasquetto, con l’obiettivo di sostenere progetti rivolti a giovani che vivono situazioni di disagio e difficoltà.