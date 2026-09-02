Un cantiere “buca” la galleria del Passante, bloccate le linee suburbane di Milano

Tutte le linee suburbane che percorrono il Passante di Milano sono paralizzate da un guasto causato da un errore in un cantiere. Il guasto impatta anche sulle linee S1, S5 ed S6 che interessano il Varesotto e l’Alto Milanese.

Il sistema è andato in tilt verso le 14:00: la circolazione ferroviaria è sospesa “per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni causato da ditta esterna che opera in un’area non di proprietà di RFI tra Milano Bovisa e Milano Lancetti”, dice la nota di Rfi.

Cosa è successo?

Una ditta stava lavorando in superficie creando una palificazione e ha “bucato” la volta della galleria ferroviaria, realizzata negli anni Novanta. Un episodio simile a quanto accaduto quasi un anno fa a Castellanza, quando un cantiere sull’autostrada A8 aveva perforato erroneamente la galleria FerrovieNord dove transitano anche i Malpensa Express.

Il traffico ferroviario è stato fermato per effettuare verifiche e rimettere in sicurezza il tunnel.

L’intervento di Rfi si è concluso alle 17.05, con ripresa della circolazione Trenord. Permangono ritardi fino a 20 minuti, in via di normalizzazione.