Una colata di cemento sui binari: il cantiere Autostrade “buca” la galleria del Malpensa Express
In superficie erano in corso lavori di posa delle barriere fonoassorbenti sulla A8, ma la trivellazione per i micropali è "sbucata" nel tunnel ferroviario. Ancora in corso il ripristino
Sembra quasi incredibile l’errore compiuto in cantiere che ha bloccato (e poi rallentato) la linea ferroviaria del Malpensa Express: i lavori di Autostrade sulla A8 hanno “bucato” la volta della galleria della linea Milano-Saronno-Busto-Malpensa delle FerrovieNord.
In superficie erano in corso lavori di realizzazione di una “berlinese”, vale a dire una struttura di micropali verticali in cemento, per la realizzazione delle nuove barriere fonoassorbenti lungo la A8.
“Nel corso di questi lavori autostradali, sono state effettuate attività di trivellazione che hanno forato i conci della sottostante galleria, riversando sui binari cemento”, dice la nota diffusa da FerrovieNord, la società di gestione dei binari.
Nella galleria il cemento gettato dall’alto ha invaso un lato del binario, disperdendosi per una ventina di metri tra la rotaia e la volta della galleria e per meno di una decina di metri tra le due rotaie, nel mezzo del binario (l’immagine è generica, del tunnel di Castellanza; foto palazzoli.com).
L’episodio non è inedito, in termini assoluti: anche in altri casi è capitato che le perforazioni per i micropali finissero a interferire con infrastrutture esistenti sotto terra. In questo caso però il caso è particolarmente eclatante perché il palo ha forato la volta della galleria, inaugurata nel gennaio del 2010.
La circolazione dei treni
FerrovieNord e Trenord, alle ore 16, confermano che sono in corso le operazioni di bonifica e ripristino del tunnel, secondo le stringenti norme che regolano la circolazione ferroviaria.
Allo stato attuale rimangono in vigore le limitazioni al servizio, con la soppressione di una corsa Cadorna-Malpensa e di una Malpensa-Cadorna ogni ora; sono confermate le altre corse da/per Malpensa e quella oraria da/per Novara Nord.
Eventuali aggiornamenti in serata.
