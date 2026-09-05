I Mastini si presentano bene: l’importanza del gruppo e della linea verde

Parte dai giovani la conferenza di presentazione dei Mastini Varese Hockey, che aprono annunciando ufficialmente l’accordo con HC Milano Prospect, che non sarà solo un serbatoio da cui attingere giovani, ma qualcosa di fortemente strutturato, per un progetto a cinque anni concepito per far crescere i ragazzi e riportare l’hockey lombardo ai vertici. Molti i ragazzi di Varese che perfezioneranno la loro crescita a Milano, per un progetto serio e strutturato. La collaborazione comprende anche accordi con la prima squadra di Milano, per esempio Tommasello andrà a fare il secondo portiere nell’amichevole che i rossoblù giocheranno contro Asiago. Pilastro fondamentale questo che vedrà uno staff dedicato varesino.

Il saluto delle istituzioni

Ad aprire la conferenza Anna Deligios, di Camera di Commercio che ha ribadito la massima disponibilità nel condividere il ‘progetto Mastini’, considerato come un forte valore aggiunto per il territorio, e ribadendo il grande lavoro svolto assieme a Comune e Provincia sul fronte degli sport del ghiaccio. Parole confermate dal Sindaco di Varese Galimberti.

I Mastini che verranno

È stato un percorso non semplice, reso possibile, sottolinea la dirigenza, dal lavoro di tutto il team e che va ben oltre il ghiaccio: “Abbiamo lavorato per costruire la miglior squadra possibile – afferma Carlo Bino Presidente dell’HCMV Varese Hockey – e questo è merito soprattutto degli sponsor, che ringrazio, e di tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Vogliamo far innamorare sempre più gente a questo fantastico sport”.

Tutta la bellezza di Varese

Il valore aggiunto dei Mastini è l’atmosfera che si respira dentro e fuori dallo spogliatoio, Varese è una piazza ambita, sono tantissimi i giocatori che vorrebbero giocare in giallonero, oltre al gruppo la città piace tantissimo e chi viene a giocare da noi se ne innamora. Questa la sintesi delle parole di Matteo Malfatti frutto del lavoro iniziato dal marzo scorso e che ha portato alla creazione del gruppo presentato questa mattina. Il movimento ora merita una seconda pista, questo anche in funzione dell’innamoramento dell’hockey nel post Olimpiadi di Milano-Cortina, e del grande lavoro impostato nel settore giovanile della squadra.

Il mercato: puntare sugli italiani

Sul fronte squadra, la dirigenza fa un bilancio della scorsa stagione e guarda già avanti, esprimendo piena soddisfazione e puntando su scelte precise; Filippo Matonti in porta, ed un numero di italiani molto forti e potenziali, come Mattia Lenta, Edgard De Toni ed Ervin De Nardin: giocatori di ottimo livello che si aggiungono a un gruppo solido. E poi il rientro di Capitan Vanetti e Piroso.

Dalla Finlandia al Canada: arriva Dave Rich

Cambio di rotta anche in panchina, con il passaggio dalla scuola finlandese a quella canadese. La responsabilità che tutto funzioni è affidata a Dave Rich, un nome che a Varese circolava da tempo. Molto capace tecnicamente, con idee chiare e la grande caratteristica di saper fare gruppo, ricetta vincente secondo la dirigenza che concederà quella spinta in più ai Mastini. Un concetto che chiude, e in un certo senso riassume, la filosofia dei nuovi Mastini. Grinta, quella non deve mai mancare, forte amalgama ed un gioco chiaro e pulito.

Come sempre l’ultima parola spetterà al ghiaccio, ma gli elementi presentati sembrano collimare perfettamente con gli obiettivi di alta classifica dichiarati dalla dirigenza.