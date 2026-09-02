Schianto sulla statale a Germignaga, 27enne in ospedale
L'incidente si è verificato poco prima delle 20 di mercoledì 2 settembre nei pressi della rotatoria vicina all'area commerciale
Un 27enne è rimasto ferito in un incidente stradale lungo la strada statale che collega Germignaga a Mesenzana la sera di mercoledi 2 settembre. Il veicolo sulla quale stava viaggiando l’uomo si è scontrato contro un ostacolo nei pressi della rotatoria situata vicino l’area commerciale.
Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa di Luino e l’automedica. I soccorritori hanno stabilizzato il conducente, che ha riportato delle ferite, ma non risulta in pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Luino in codice giallo per le cure necessarie.
Per assicurarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza e per svolgere i rilievi dell’incidente, sono stati allertati anche i carabinieri di Luino.
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