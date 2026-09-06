Serie D in diretta: Tropical Coriano – Varese

Prima giornata di campionato per il Girone D di Serie D. Vi raccontiamo in diretta i primi 90′ della nuova stagione in diretta da Coriano, dove il Varese affronta il Tropical. Aggiornamenti in diretta anche dallo “Speroni” per Pro Patria – Oltrepò e dagli altri campi per Varesina – Cittadella Modena, Pistoiese – Solbiatese e Castellanzese – Pontedera. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)