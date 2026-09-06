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Serie D in diretta: Tropical Coriano – Varese

Seguite il nostro liveblog della prima giornata di campionato, aggiornamenti in diretta anche da Pro Patria - Oltrepò, Varesina - Cittadella Modena, Pistoiese - Solbiatese e Castellanzese - Pontedera

diretta calcio varese

Prima giornata di campionato per il Girone D di Serie D. Vi raccontiamo in diretta i primi 90′ della nuova stagione in diretta da Coriano, dove il Varese affronta il Tropical. Aggiornamenti in diretta anche dallo “Speroni” per Pro Patria – Oltrepò e dagli altri campi per Varesina – Cittadella Modena, Pistoiese – Solbiatese e Castellanzese – Pontedera. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate. (Nota beneattendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)

 

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Pubblicato il 06 Settembre 2026
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