Serie D in diretta: Tropical Coriano – Varese
Seguite il nostro liveblog della prima giornata di campionato, aggiornamenti in diretta anche da Pro Patria - Oltrepò, Varesina - Cittadella Modena, Pistoiese - Solbiatese e Castellanzese - Pontedera
Prima giornata di campionato per il Girone D di Serie D. Vi raccontiamo in diretta i primi 90′ della nuova stagione in diretta da Coriano, dove il Varese affronta il Tropical. Aggiornamenti in diretta anche dallo “Speroni” per Pro Patria – Oltrepò e dagli altri campi per Varesina – Cittadella Modena, Pistoiese – Solbiatese e Castellanzese – Pontedera. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
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