Al cinema tra cartoon e commedie

Oceania

Il nuovo film Disney, Oceania, uscirà nei cinema italiani giovedì 22 dicembre.

La giovane Vaiana partirà da un’isola dell’Oceania per salvare il popolo cui appartiene e cercare la sua identità, accompagnata in un’avventura attraverso l’Oceano Pacifico da un semidio, Maui.

Meryl Streep e Hugh Grant sono i protagonisti di Florence, al cinema dal 22 dicembre. Anni 40, New York: la ricca ereditiera Florence Foster Jenkins è conosciutissima nei salotti dell’alta borghesia della città. Generosa e grande appassionata di musica classica, ama intrattenere i suoi ospiti con le sue performance canore. Il problema è che la sua voce, che lei crede straordinaria, suona in realtà ben poco piacevole all’orecchio altrui. Il marito e il manager riescono a risparmiarle l’amara verità controllando la lista di invitati a tutti gli spettacoli, fino a quando arriva il momento per Florence di cantare alla Canergie Hall, davanti a un pubblico non selezionato…

Lion, con Nicole Kidman e tratto da un’incredibile storia vera, uscirà al cinema il prossimo 22 dicembre. Saroo è un bambino di Madras che all’età di 5 anni sale su un treno e si perde a Calcutta. Ritrovato dalla polizia, verrà adottato da una coppia australiana. Divenuto adulto, il ragazzo scoprirà grazie alle moderne tecnologie la sua città di provenienza e partirà alla ricerca della famiglia d’origine.