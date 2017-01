Dove si trova il calendario dei giorni della raccolta differenziata?

Gallarate via Leonardo da Vinci (da Google)

Ma dove si trovano i giorni settimanali dei passaggi della raccolta differenziata a Gallarate?

La domanda è stata posta su social network, segnalazioni a VareseNews e allo stesso gestore dell’igiene urbana. «Dove si trovano i calendari?».

Sul sito di Aemme Linea Ambiente, gestore della raccolta rifiuti dall’anno scorso, i calendari sono normalmente pubblicati nelle pagine specifiche del sito, divisi per Comuni.Solo che Gallarate non compare ancora

VareseNews ha contattato ALA per avere una risposta in merito. «Ci siamo accorti della lacuna e stiamo provvedendo» spiegano dalla sede centrale di Legnano. ALA specifica di aver ricevuto segnalazioni dirette da cittadini e di aver fornito indicazioni specifiche sull’area dove risiede chi ha segnalato. Nel frattempo, alcune indicazioni si possono trovare in questo documento del 2016, alle pagine da 42 a 45.