La giunta gallaratese si prepara a chiedere i danni per le proteste di via Curtatone

La giunta di Gallarate ha approvato la delibera per provvedere all’azione legale a danno di terzi per recuperare i maggiori costi per il Comune causati dai danni e ritardi subiti dal cantiere di via Curtatone dove da settimane gli ambientalisti protestano contro l’abbattimento del bosco.

Lo annuncia direttamente il sindaco Andrea Cassani che in queste settimane non ha risparmiato il confronto anche aspro con chi protesta. La giunta ha anche esteso il mandato al legale per eventuali futuri danni materiali e non materiali che emergeranno, da quantificarsi successivamente.

Secondo quanto ha spiegato il sindaco “alle persone che da oltre un mese stanno occupando illegalmente l’area e che sono state identificate e denunciate verranno richiesti i danni dei loro comportamenti contro la legge che potrebbero causare danni milionari nel caso non si portassero a termine i progetti entro i termini per la rendicontazione previsti dai bandi”.