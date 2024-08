Nuove proteste sul taglio alberi a Gallarate, il sindaco fa il dito medio e finisce sui social

A Gallarate non si fermano le polemiche intorno al disboscamento di via Curtatone. A rinfocolare la protesta, dopo l’inizio dei lavori, è spuntata una foto che è stata condivisa e ha cominciato rapidamente a circolare sui social.

L’immagine, scattata dagli attivisti in protesta, ritrae il sindaco Andrea Cassani in auto che rivolge un non troppo elegante dito medio in direzione dei manifestanti.

La foto, rapidamente diffusa sui social, ha generato forti critiche sull’appropriatezza del comportamento di un rappresentante pubblico in una situazione di tensione.

Già a più riprese gli attivisti erano intervenuti per evitare l’abbattimento delle piante e avevano chiesto al Comune non più di cancellare il progetto ma di rinviare il taglio al 15 ottobre. Anche questa mattina, mercoledì 7 agosto, alcuni erano saliti sugli alberi per bloccare nuovamente l’intervento.

Le parole di Cassani

Raggiunto al telefono il sindaco non si nasconde, chiede scusa ma rincara la dose nei confronti dei manifestanti: “In merito alla foto che sta circolando, desidero precisare che, dopo anni in cui alcuni soggetti dei centri sociali scrivono e organizzano cortei contro di me, oltre ad affiggere manifesti ingiuriosi abusivi, di fronte agli ennesimi insulti ho perso la pazienza e ho reagito in modo inappropriato – precisa il sindaco in una nota -. Non mi sono mai sottratto al confronto con i cittadini, pur non condividendo sempre le loro posizioni. Sul tema della nuova scuola, sono tre giorni che mi reco più volte al cantiere e parlo educatamente con i cittadini che protestano. Una cosa è confrontarsi con i cittadini, un’altra è essere insultato e deriso da persone non residenti, giunte da qualche centro sociale, che cercano ogni occasione per creare scontri. Chiedo scusa pubblicamente per il mio comportamento”.