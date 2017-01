Foto varie

A causa di un malore è morto Andrea Cajelli, il titolare dello studio di registrazione “La Sauna” di Varano Borghi. Aveva 41 anni, la notizia è arrivata nel pomeriggio di martedì 24 gennaio.

Cajelli per centinaia di musicisti e amici in provincia di Varese, e chissà quanti altri in giro per il mondo, rappresentava un punto di riferimento indiscutibile.

La stima e i riconoscimenti se li era guadagnati grazie alla sua passione, alla sua professionalità e al tantissimo lavoro in quello studio di registrazione che si era costruito in riva al lago a Varano Borghi dal quale sono passate le più importanti band della provincia e tanti nomi di primo piano a livello nazionale e internazionale.

Dal suo studio è passata tanta cultura musicale e sono stati registrati dischi importanti. Per citare solo tre nomi i Teatro Degli Orrori, Dente e Andrea Appino.

Ma Andrea non era solo il suo lavoro, in queste ore la notizia della sua scomparsa sta raggiungendo tantissimi amici ancora increduli di quanto accaduto.