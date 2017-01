Ispezione dei Nas all’ospedale Sant’Anna

Ospedale di Como varie

Questa mattina, i Nas di Milano hanno effettuato un’ispezione all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: «I Carabinieri del Comando per la tutela della Salute hanno trovato tutto in regola – fa sapere l’Asst Lariana – In prima battuta i Nas si sono recati in Pronto Soccorso e poi in Degenza Chirurgica 2 al piano + 2 giallo, area che ospita le Unità Operative di Neurologia, Neurochirurgia, Chirurgia Maxillo Facciale, Otorinolaringoiatria e Oculistica. Per tutti i reparti sono stati richiesti i turni di servizio del personale, sono stati effettuati controlli delle strutture, delle giacenze di farmaci e dei dispositivi medici, degli estintori e della cartellonistica relativa al divieto di fumare».