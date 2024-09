Il Tenente Colonnello Dario Ridolfo è il nuovo comandante del Gruppo della Guardia di Finanza Como, in sostituzione del Colonnello Pietro Simone Bottini il quale, dopo tre anni di permanenza, si accinge ad assumere il nuovo incarico di Comandante del Gruppo di Sesto San Giovanni.

Il neo comandante, originario della provincia di Enna, dopo aver frequentato l’Accademia del Corpo, ha ricoperto il ruolo di istruttore e docente presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari, per poi essere assegnato, quale Comandante, alla Tenenza di Battipaglia.

Dopo la biennale esperienza campana, ha comandato, per 5 anni, il Nucleo Operativo del Gruppo Malpensa, per poi assumere il comando, tra il 2014 e il 2020, prima della Compagnia di Linate e poi del Gruppo Novara. Da ultimo, prima di essere assegnato al reparto di Como, ha prestato servizio, quale ufficiale addetto, presso la Direzione Investigativa Antimafia di Milano.

Il Tenente Colonnello Dario Ridolfo, che ha conseguito la laurea specialistica in Scienze della Sicurezza economico finanziaria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si accinge a guidare un reparto la cui circoscrizione di servizio comprende, oltre al capoluogo lariano, altri 30 comuni del basso lago tra i quali, solo per citarne alcuni, Cernobbio, Laglio, Fino Mornasco, Grandate e Lipomo, con a disposizione un organico di 90 finanzieri a cui si aggiungono i 33 baschi verdi del Nucleo Operativo Pronto Impiego.

Il Comandante Provinciale Colonnello Michele Donega si è, quindi, congratulato con il Tenente Colonnello Dario Ridolfo per il nuovo prestigioso incarico e ha formulato l’augurio di una gratificante esperienza professionale e di vita, invitandolo a profondere il massimo impegno a tutela della legalità e della sicurezza del territorio comasco.