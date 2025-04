Bottigliate al Tempio Voltiano a Como: arrestato un 22enne per lesioni aggravate

Nel pomeriggio di sabato 26 aprile, la Polizia di Stato di Como ha arrestato un cittadino tunisino di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, con l’accusa di lesioni aggravate. Il giovane ha ferito un connazionale di 24 anni, residente a Canzo e regolarmente soggiornante in Italia, colpendolo alla mano con i cocci di una bottiglia rotta al termine di una violenta lite.

L’allarme è scattato intorno alle ore 18, quando le volanti della Polizia di Stato sono intervenute nei pressi del Tempio Voltiano, ai giardini a lago, a seguito della segnalazione di una rissa tra due uomini stranieri. Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno individuato i due protagonisti dell’aggressione: mentre una pattuglia si occupava del 24enne ferito, che perdeva sangue da una mano, gli agenti della seconda volante si sono lanciati all’inseguimento del 22enne, il quale tentava di dileguarsi tra la folla.

Dopo una breve fuga, il giovane è stato bloccato e condotto in Questura per l’identificazione, mentre il ferito è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni raccolte attraverso le testimonianze, la lite tra i due connazionali sarebbe scoppiata per futili motivi. Durante l’accesa discussione, il 22enne avrebbe raccolto una bottiglia di vetro da terra, rompendola contro una pietra per poi utilizzarla come arma, ferendo gravemente alla mano il suo contendente.

In Questura è emerso che il 22enne, oltre a essere irregolare sul territorio italiano, era gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona ed era in attesa di valutazione della richiesta di protezione internazionale.

Il referto medico dell’ospedale ha certificato per il 24enne una ferita lacero-contusa alla mano destra e un trauma cranico, con una prognosi di 30 giorni.

Alla luce della gravità delle lesioni, della condizione di clandestinità e dei precedenti penali, il 22enne è stato arrestato per lesioni aggravate. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima, fissato per lunedì alle ore 10.30.