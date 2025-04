Doppio incontro per i pellegrini di Santiago con padre Fabio: a Barza d’Ispra e Como

Domenica 27 aprile 2025 si terranno due momenti di preghiera e condivisione dedicati ai pellegrini del Cammino di Santiago della Lombardia. Gli incontri si svolgeranno in due località diverse: al mattino a Barza d’Ispra, in provincia di Varese, e nel tardo pomeriggio a Como.

L’iniziativa è stata promossa da padre Fabio, superiore dei Guanelliani di Santiago, che si trova in questi giorni nel Varesotto per guidare un ritiro spirituale. Prima di rientrare, ha voluto creare un’occasione per ritrovarsi con i pellegrini delle zone di Varese e Como. Nel suo messaggio scrive: «Mi trovo in zona Varese per predicare il Ritiro dei cinque giorni e, prima di ripartire, ho pensato di rivedere i Pellegrini di zona Varese e zona Como, in un’occasione che possa ricordare anche Papa Francesco».

Il primo incontro si svolgerà a Barza d’Ispra, presso la Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, con inizio alle 10.30 per la celebrazione della Santa Messa di ringraziamento, seguita da un momento di dialogo. Il secondo appuntamento è previsto nel pomeriggio a Como, al Santuario del Sacro Cuore in via Tommaso Grossi. Anche in questo caso, la Santa Messa avrà inizio alle 17.30, seguita da un incontro comunitario.

In entrambi i casi, sarà padre Fabio a presiedere la celebrazione e a guidare l’incontro. L’invito è rivolto a tutti i pellegrini e agli amici del Cammino di Santiago che desiderano partecipare a questo momento di spiritualità e fraternità.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email caminosantiago.casa@guanelliani.it oppure visitare il sito www.guanellianisantiago.it. È inoltre attiva la pagina Facebook “Guanelliani sul Cammino di Santiago“.