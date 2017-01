Slavina su un hotel sotto il Gran Sasso: si temono molti morti

Foto varie

Una slavina si è abbattuta nella notte sull’hotel Rigopiano a Farindola, nel Pescarese, un resort a 4 stelle che ospitava, secondo le prime notizie, una trentina di turisti.

Potrebbero esserci diverse vittime, ma le notizie sono ancora in attesa di conferma.

A fatica i soccorritori sono riusciti a raggiungere il resort, mettendo in salvo due persone, di cui una portata in ospedale con l’elicottero. Si scava nella neve e nelle macerie dell’albergo, che è stato in parte distrutto dalla valanga e in parte sommerso dalla neve.