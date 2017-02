La Openjobmetis torna a vincere e a sperare

Foto varie di pallacanestro

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, nonostante una sofferenza notevole e una partita onestamente brutta e sporca, per fortuna non cattiva dal punto di vista del risultato finale. La Openjobmetis torna a sorridere a Masnago superando 75-70 Pistoia e fa un piccolo ma necessario passo avanti verso una salvezza che, si badi bene, è ancora tutta da conquistare.

Galleria fotografica Openjobmetis - The Flexx Pistoia 75-70 4 di 31

Se il giudizio sulla partita biancorossa non è quindi del tutto positivo, va anche detto però che la squadra di Caja ha indubbiamente meritato la vittoria: la Pistoia formato trasferta continua a essere una formazione spuntata e deludente, opposta da quella grintosa e feroce che si affronta tra le mura del PalaCarrara. Problemi loro, ci mancherebbe, ed è un bene che il vento in casa The Flexx non sia cambiato proprio a Masnago.

Masnago che ha vissuto con il cuore in gola i 40′ di gioco: palasport in preda del timore, perché tutti sapevano che perdere con i toscani sarebbe stata una pugnalata fatale. Per fortuna, da questa situazione, è uscito a testa alta Dominique Johnson: l’americano è stato l’uomo a cui Varese si è affidata nel finale, quando Pistoia ha trovato maggiore continuità in attacco. Scelta giusta, perché Nique ha chiuso con 23 punti, infilato la tripla decisiva a 40” dalla fine, guadagnato – anche d’astuzia – tiri liberi pesanti e riscattato una prima parte di gara piuttosto opaca. Fa piacere anche tornare a parlare di una buona prova di Kangur e di confermare i progressi di Pelle e – in parte – di un Anosike solido ma troppo pasticcione. Restano però i timori per la regia, perché Maynor al solito ha alternato erroracci a giocate sopraffine ma Avramovic, alle sue spalle, è in caduta libera. Caja avrà da lavorare su questo aspetto e su tanti altri perchè, come accennato, giocare in questo modo non può bastare per salvarsi. Per una volta, però, chissenefrega: stasera ci sono due punti in più in classifica, iniziamo a goderci questi che a Masnago non arrivavano da una vita.

COLPO D’OCCHIO

Pian piano, ma il PalA2a si riempie prima della contesa iniziale tra Anosike e Crosariol. Certo, non c’è una folla a imbottire Masnago ma la cornice riesce a essere dignitosa e non lontana dalle 4mila presenze nonostante una collocazione non ottimale come il lunedì dopo cena. Da Pistoia non manca una discreta ma rumorosissima rappresentanza di tifosi armati di tamburo. Doverosa la citazione allo striscione della Curva Nord in memoria di Paolo Talamoni, il giovane cestista scomparso otto giorni fa: applausi da tutto il pubblico.

PALLA A DUE

Quintetto classico per Caja, che utilizzerà di nuovo Avramovic come vice di Maynor; confermato Ferrero da ala forte con Kangur dalla panchina, torna infine Anosike dopo l’assenza di Brindisi. Pistoia ha quattro stranieri in quintetto e si presenta con la coppia di torri Boothe-Crosariol sotto i tabelloni.

Openjobmetis - The Flexx Pistoia 75-70

LA PARTITA

Maynor, troppo alterno (foto S. Raso)

L’inizio di gara è da bollino rosso e “parental control”: dopo 5′ il punteggio dice 4-2, il numero di errori è colossale e nessuna delle due squadre pare avere un briciolo di mira. La prima a svegliarsi è comunque la Openjobmetis che senza strafare (due cesti di Anosike, tripla dall’angolo di Kangur) dà il primo strappetto al punteggio che consente di chiudere avanti 15-11 al primo riposo.

Il relativo buon momento di casa prosegue nel secondo quarto: parliamo sempre di un basket ricchissimo di imperfezioni, ma Varese fa comunque meglio con Cavaliero e Johnson che muovono il punteggio. Ancora una volta però, si potrebbe fare meglio: Pistoia imbrocca un paio di giocate con Moore ed è abbastanza per i toscani che limitano i danni sul 35-25 di metà gara (tap in di Crosariol sulla sirena) nonostante una valutazione complessiva di 43-15 pro Varese.

Al rientro inizia un vero e proprio “elastico” che rimarrà tale per tutto il secondo tempo. La prima bomba firmata Johnson vale il +13 ed è una pura illusione perché Moore replica con due canestri pesanti e un assist a Crosariol e spinge la The Flexx fino al 40-35. Altro allungo varesino, questa volta nel segno di Maynor: canestro in dribbling, rimbalzo difensivo, assist al bacio per Anosike e nuovo +13, ma alla mezz’ora il divario è ancora contratto, 56-47.

IL FINALE

La sensazione è che si dovrà soffrire fino alla fine, e il campo lo conferma. Varese non ha la forza e il talento per dare la mazzata conclusiva, Pistoia vive di errori interrotti da qualche sprazzo, anche se nel quarto periodo i toscani hanno maggiore continuità. Caja trova qualche buona giocata dai suoi lunghi (bene Pelle) ma deve far entrare Bulleri (autore di un canestro regale e importante) visti i disastri di Avramovic in regia. Tocca però a Johnson prendersi le responsabilità in attacco e replicare al solito Moore ma anche a un Petteway fino a quel momento dannoso e poi diventato pericoloso. Non si può stare tranquilli, con Pistoia che si riaffaccia sul -5 prima e addirittura al -4 poi, con Lombardi che però fallisce il libero aggiuntivo. Qui è di nuovo Johnson l’uomo del destino: tripla clamorosa (che prima entra, poi si mette a girare sul ferro minacciando di saltar fuori, infine si deposita in fondo alla retina) e successivo 3 su 4 ai liberi che rende inoffensivo gli ultimi cesti rapidi di Okereafor e Crosariol. Finisce 75-70, in 4mila tirano un sospiro di sollievo. Abituiamoci perché ne serviranno altri.

OPENJOBMETIS VARESE – THE FLEXX PISTOIA 75-70 (15-11, 35-25; 56-47)

VARESE: Maynor 9 (3-8, 0-2), Johnson 23 (6-10, 2-7), Eyenga 4 (1-5), Ferrero 4 (2-2), Anosike 10 (5-12); Avramovic (0-1, 0-2), Pelle 9 (3-3), Bulleri 2 (1-1), Cavaliero 6 (2-3, 0-2), Kangur 8 (1-2, 2-2). Ne: De Vita, Canavesi. All. Caja.

PISTOIA: Moore 21 (3-7, 5-9), Roberts 6 (3-6, 0-2), Petteway 6 (0-6, 2-6), Boothe 5 (1-6, 0-3), Crosariol 13 (6-9); Okerafor 8 (4-5, 0-2), Anotonutti (0-2), Solazzi, Lombardi 7 (3-6, 0-1), Magro 4 (2-2). All. Esposito.

ARBITRI: Begnis, Rossi, Attard.

NOTE. Parziali. Da 2: V 24-47, P 22-49. Da 3: V 4-15, P 7-23. Tl: V 15-25, P 5-11. Rimbalzi: V 44 (12 off., Anosike 15), P 40 (15 off., Crosariol 7). Assist: V 15 (Maynor 7), P 15 (Petteway 5). Perse: V 14 (Maynor 4), P 13 (Roberts, Okereafor 3). Recuperate: V 4 (4 con 1), P 5 (Lombardi 2). Usc. 5 falli: nessuno. Spettatori: 3.665. Incasso: 51.040 euro.