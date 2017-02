Foto varie

«L’epilessia non è una patologia che va tenuta nascosta, da cui rifuggire o avere paura. Questo, insieme al rilancio delle Rete regionale Epinetwork, il messaggio che, oggi, nella Giornata internazionale ad essa dedicata, Regione vuole trasmettere a tutti i cittadini lombardi». Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in occasione della Giornata Internazionale per l’epilessia

90.000 I PAZIENTI ASSISTITI DA SSL – In Italia l’epilessia colpisce 500.000 persone, soprattutto bambini, 32.000 circa sono i nuovi casi che si registrano all’anno e 90.000 sono i pazienti assistiti dal sistema sanitario lombardo.

RETE REGIONALE – «Da oggi – ha concluso l’assessore-, in virtù anche dell’attuazione della legge di evoluzione del nostro sistema socio sanitario, che ha come fulcro la presa in carico dei pazienti, rilanciamo Epinetwork, la Rete dei Centri per l’Epilessia della Regione Lombardia, creata nel 2007. Si tratta di un modello organizzativo regionale di assistenza sanitaria, offerto secondo la logica di ‘rete per patologia’ con l’obiettivo di potenziare proprio lo scambio funzionale dei Centri per l’epilessia e di promuovere iniziative volte all’educazione della popolazione e all’aggiornamento degli operatori. Vogliamo che fra le nostre strutture ospedaliere e territoriali vengano definiti percorsi integrati affinché i malati possano ricevere cure di massima qualità, omogenee ed efficaci».

GIORNATA INTERNAZIONALE – La Giornata per l’Epilessia, che dal 2016 da decreto del Consiglio dei Ministri è passata da evento nazionale a evento internazionale, è organizzata in Italia dalla LICE. La LICE è la società scientifica che in Italia riunisce i medici epilettologi e promuove da molti anni campagne informative su tutto il territorio nazionale ed una serie di iniziative volte a divulgare una corretta informazione. L’epilessia è una malattia sociale che il Parlamento Europeo e l’Assemblea Mondiale della Sanità (WHA) hanno indicato come una priorità in campo della ricerca e dell’assistenza. Le persone con epilessia, oltre a presentare importanti problematiche di ordine diagnostico e terapeutico (il 30% dei casi sono resistenti ai farmaci oggi disponibili) sono spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni a livello sociale e a limitazioni in vari ambiti come la scuola, il lavoro e lo sport.