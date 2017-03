A gennaio diminuisce la disoccupazione giovanile

Simone Gelosa è stato assunto con un contratto di apprendistato di primo livello in una piccola azienda di Venegono Superiore

I dati dell’Istat per il mese di gennaio dicono che la disoccupazione in Italia è stabile all”11,9 % mentre cala quella giovanile. Secondo l’istituto di statistica, nel mese di gennaio le persone in cerca di occupazione erano 3.097.000, in aumento di 2.000 unità rispetto a dicembre 2016 e di 126.000 unità rispetto a gennaio dello stesso anno. L’aumento dei disoccupati rispetto all’anno precedente insieme all’aumento degli occupati (236.000 su gennaio 2016) si spiega con il calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-461.000).

LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

Il tasso di disoccupazione giovanile scende al 37,9% con un calo di 1,3% punti percentuali rispetto a dicembre 2016 (39,2% ). L’incidenza dei giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani della stessa classe di età è pari al 10,1%. Tale incidenza risulta in calo di 0,6 punti percentuali rispetto a dicembre. Il tasso di occupazione dei 15-24enni rimane stabile, mentre quello di inattività cresce di 0,6 punti.

La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni nell’ultimo mese continua a diminuire (-0,3%, pari a -42 mila), confermando il trend di crescita della partecipazione al mercato del lavoro che caratterizza gli ultimi tre anni. Il calo interessa gli uomini e tutte le classi di età ad eccezione dei 15-24enni. Il tasso di inattività è pari al 34,6%, in calo di 0,1 punti percentuali su dicembre.

QUELLI IN CERCA DI OCCUPAZIONE

La stima delle persone in cerca di occupazione a gennaio è in lieve aumento su base mensile (+0,1%, pari a +2 mila). La crescita è attribuibile alla componente maschile a fronte di un calo per quella femminile e si distribuisce tra le diverse classi di età ad eccezione dei 15-24enni.

(Fonte Istat)