In fuga dalla Polizia: guidava l’auto di cui aveva denunciato il furto

un tentativo di truffa alla base del rocambolesco inseguimento che ha C’èche ha agitato il pomeriggio di giovedì a Gallarate, nel quartiere di Cedrate L’uomo che era alla guida – un trentenne che non ha precedenti – è stato fermato e portato in Commissariato per chiarire l’episodio e le ragioni della fuga: gli agenti, dopo aver accuratamente perquisito l’auto, non hanno trovato alcun elemento compromettente o sospetto.

Niente droga o armi o soldi. Niente, se non l’auto stessa, un grosso fuoristrada di lusso: che è di proprietà del conducente e che risultava però rubata alcune settimane fa a Gallarate. Il sospetto è che il proprietario avesse denunciato il furto per truffare poi l’assicurazione, visto anche l’alto valore del veicolo. Fermato dalla Polizia Stradale, avrebbe tentato la fuga appunto per non farsi riconoscere e per evitare che la truffa venisse scoperta.