Scontro tra due auto, interviene l’elisoccorso

Strada chiusa al traffico per alcune ore a causa di un incidente avvenuto questa sera, venerdì 28 aprile, sulla strada provinciale 69, a Leggiuno, in via Verbano.

Galleria fotografica Incidente a Leggiuno, via Verbano 3 di 3

Per cause ancora in corso d’accertamento due auto si sono scontrate. Uno degli occupanti è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Sul posto i sanitari e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ispra e Laveno.

E’ stato necessario chiedere anche l’intervento dell’elisoccorso e l’uomo è stato trasportato in codice giallo a Como. La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 23.

(articolo aggiornato alle ore 23.45 del 28 aprile)