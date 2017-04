Per i 500 anni di Santa Maria di piazza anche una cena rinascimentale in strada

immagini di luoghi della città

Il santuario di Santa Maria di piazza compie cinquecento anni e il Comune di Busto Arsizio ha costruito un ricco programma di celebrazioni di questo compleanno insieme al decanato di Busto Arsizio.

Nei prossimi giorni il ricco calendario verrà svelato al pubblico in un’apposita conferenza stampa ma la città è stata già informata attraverso il logo che racchiude le iniziative per il 500esimo e l’elenco degli eventi che si susseguiranno dal 27 aprile al 14 maggio.

Mostre fotografiche e di dipinti, concerti, eventi di piazza come la cena rinascimentale lungo la via Cavour, teatro, visite guidate con i ragazzi del liceo Candiani e le messe solenni, l’ultima del 14 maggio col cardinale Angelo Scola, scandiranno questi giorni di celebrazioni per il simbolo della Busto Arsizio del Rinascimento.

Il momento in cui la comunità credente e quella laica si incontreranno per celebrare il monumento e il luogo di culto sarà la cena di piazza prevista per sabato 6 maggio.

Qui il programma completo.

Costruito tra il 1515 e il 1522 il santuario venne realizzato sul disegno di da Antonio da Lonate che seguì un modello bramantesco e da Tommaso Rodari che avrebbe eseguito i portali e il loggiato sotto il tamburo. Al suo interno vi sono opere di Bernardino Luini, un polittico di Gaudenzio Ferrari, una statua della Madonna dell’Aiuto con Bambino di Lorenzo De Magistris del 1602, gli affreschi.