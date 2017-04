Travedona ricorda il genocidio armeno

Nella mattinata di lunedì 24 aprile presso il Parco del municipio di Travedona Monate si è svolta la celebrazione a ricordo del genocidio del popolo armeno alla presenza del sindaco Andrea Colombo, del parroco don Franco Saporiti e delle autorità locali.

«È necessario – ha sottolineato il sindaco Colombo – mantenere viva la memoria per tutti noi e per le generazioni future che i genocidi avvenuti nella storia come quello degli armeni debbano servire da monito per il ruolo delle istituzioni e dello Stato affinché non si ripetano più in futuro».

Il parroco don Franco ha recitato una preghiera sul grido di fede che Gesù ha innalzato sulla Croce dentro il quale c’è tutto il dolore dell’uomo che viene schiacciato ma che si apre alla fede di Dio, un grido di fede invocato anche dal popolo armeno.

La cerimonia si è conclusa con la deposizione di un mazzo di fiori accanto alla targa e alla pianta di melograno apposte in ricordo delle vittime del genocidio armeno dell’anno 1915.