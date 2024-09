Giovedì riaprono le scuole secondarie di primo grado di Travedona Monate

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, l’amministrazione del Comune di Travedona Monate invita i ragazzi e le loro famiglie alla riapertura della scuola secondaria di primo grado G.Leva. Giovedì 12 settembre a partire dalle ore 7:55, in Via Largo Don Milani 20, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Angelo Fiombo, l’ex sindaca Laura Bussoloƫti, sotto il cui mandato sono iniziati i lavori, e l’ex sindaco Sergio Marzetta, ideatore del complesso scolastico costruito nel 1973. Inoltre sarà presente il sindaco dei ragazzi Andrea Valenzisi e la dirigente scolastica Ilva Maria Cocchetti.

«Dopo due anni dall’inizio dei lavori di ristrutturazione della scuola secondaria di Travedona Monate, è finalmente arrivato il momento della riapertura – dice il sindaco Fiombo -. È per noi molto importante che i nostri studenti possano frequentare il loro percorso formativo in un ambiente funzionale, sicuro ed inclusivo».

I lavori sono iniziati a dicembre 2022 e questo ha comportato lo spostamento degli studenti in altri edifici comunali. I lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti in buona parte grazie ai fondi stanziati dal PNRR, che prevedevano la messa in sicurezza e la riqualificazione delle scuole. In particolare sono stati svolti interventi di riqualificazione energetica come il rifacimento dei serramenti e dell’impianto elettrico, e la realizzazione ex novo del cappotto termico e dell’impianto di ventilazione, per un totale di 1 milione e 500 mila euro, di cui 1 milione e 200 mila euro sovvenzionati dal PNRR e la parte restante sostenuta dal Comune.

Il progetto e la direzione dei lavori sono stati seguiti dall’ing. Simone De Benedictis dello Studio Fantoni Leoni e Associati e dall’allora responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Travedona Monate, arc. Doriana Cerisara, che si è occupata del coordinamento dei lavori. L’impresa esecutrice dei lavori è Bresciani Asfalti srl di Torino.

Per iniziare questo nuovo percorso con il piede giusto, i giovani studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, troveranno nelle aule una piccola sorpresa offerta dall’amministrazione comunale, nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente e della sostenibilità.