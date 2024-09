Agire in Comune ricorda Ruggero Bina, “Intitoliamo a lui la palestra comunale di Travedona Monate”

In tanti a Travedona Monate ricordano ancora con affetto Ruggero Bina, funzionario comunale e alpino scomparso all’età di 62 anni nel novembre del 2017, che per anni ha lavorato accanto a diverse amministrazioni, assistendo i cittadini con professionalità e umiltà. Un punto di riferimento per tutto il paese, del quale l’ex-sindaco Andrea Colombo e il gruppo Agire in Comune vogliono conservare la memoria con un gesto concreto.

«Gli Uomini – ha sottolineato Colombo in un post – che hanno servito con dedizione e grande umanità la nostra Comunità non devono essere dimenticati. Ruggero è uno di questi, che per decenni, a a fianco di ogni Cittadino di Travedona Monate ha servito con umiltà e grande professionalità diverse Amministrazioni. Personalmente ho profondamente rispettato e smisuratamente apprezzato l’Uomo, la Sua Fede, la Sua umiltà e capacità. Da Lui ho appreso quanto di più prezioso conservo come insegnamento di Vita. Con stima e rispetto, ciao Ruggero».

«Con questo post ho voluto esprimere stima e riconoscenza a chi ha servito per decenni la nostra Comunità con dedizione e grande umanità – aggiunge l’ex sindaco -. Uomo di Stato e di Comunità che ha saputo coniugare con il giusto equilibrio le esigenza normative e quelle della gente comune, che vive in piccole comunità come la nostra dove il rapporto umano è imprescindibile e si fonde nell’anima, dove compassione e Fede spronano a cercare sempre e comunque il bene del prossimo”.».

Al messaggio di Colombo si sono uniti i membri del gruppo Agire in Comune, guidato da Fabio Pecoroni, che con una lettera indirizzata all’attuale primo cittadino Angelo Fiombo hanno invitato l’amministrazione a intitolare l’edificio della palestra comunale di Travedona Monate a Ruggero Bina.