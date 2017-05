Auguri Van De Sfroos, una fetta di torta con i lettori di VareseNews

Davide Van De Sfroos festeggia il suo compleanno con noi. Il cantante laghèe l’11 maggio compie 52 anni e verrà a trovarci in redazione per un brindisi e per raccontare dell’appuntamento imminente allo Stadio di San Siro.

Il 9 giugno infatti, per Davide Van De Sfroos sarà una vera festa, quella che celebra questi anni di musica con tutti i suoi fan. L’appuntamento a San Siro sarà un concerto intenso con una grande band allargata, multi-strato, che senza soluzione di continuità vedrà sfilare sul palco 20 musicisti. Un concerto che passerà in rassegna i diversi momenti musicali della carriera del cantautore, attraverso i vari generi che ne hanno caratterizzato la produzione.

Davide Van De Sfroos racconterà questo e molto altro IN DIRETTA sulla pagina facebook di VareseNews giovedì 11, dalle 11.

UNA FETTA DI TORTA CON VAN DE SFROOS: Volete incontrare Davide Van De Sfroos e festeggiare con lui il suo 52esimo compleanno? Coloro che acquisteranno il pacchettto “BIGLIETTO + TRASPORTO” per il suo concerto a San Siro potranno venire in redazione GIOVEDI’ 11 MAGGIO (DALLE 11 ALLE 12) per mangiare una fetta di torta con lui. – Una volta acquistato il biglietto scrivete una mail a adelia.brigo@varesenews.it.

IL PACCHETTO BIGLIETTO + TRASPORTO, di cosa si tratta?

VareseNews propone un pacchetto speciale che comprende il trasporto in pullman da Varese, Busto Arsizio o Gallarate fino allo Stadio di San Siro + il biglietto per il concerto.

Partenza del pullman da Varese: alle 17,45 dal piazzale dello Stadio di Varese, alle 18,00 dalla Stazione F.S. di Varese. Servizio previsto anche da Busto Arsizio (davanti a Giardineria) e Gallarate (uscita autostrada).

Pacchetti in vendita:

Trasporto in pullman + biglietti prato

Trasporto in pullman + biglietti anello blu numerato

Trasporto in pullman + biglietti anello rosso

Per informazioni: agenda@varesenews.it