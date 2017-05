La sicurezza degli infermieri prima di tutto

apparecchi laser operazione sala operatori

Sensibilizzare le persone sulle aggressioni subite, sopratutto nell’ultimo periodo, dal personale sanitario sul luogo di lavoro. Sarà questa la tematica che verrà affrontata al gazebo organizzato dalla Segreteria Nursind Varese sabato 6 maggio a Gallarate in piazza Libertà dalle 9 alle 19.

Gli organizzatori Salvatore Ferro, Vito Antenucci, Gennaro Vito Giusi e Danilo Torre per motivi organizzativi hanno deciso di farla domani invece che il 12 maggio, la vera Giornata Internazionale dell’Infermiere (che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna).

Gli infermieri incontreranno i cittadini sotto ed intorno ad un gazebo per misurare GRATUITAMENTE colesterolo, pressione arteriosa, glicemia capillare (principali fattori di rischio di numeroso patologie) e soprattutto per poter discutere su come mantenere uno stile di vita sano.