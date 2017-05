‘Ndrangheta e cocaina, ventuno arresti

Arresti anche in provincia di Varese, nel quadro di una nuova operazione contro la ‘ndrangheta al Nord.

In una operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Milano e del Ros, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, sono state arrestate ventuno persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso.

Gli arresti riguardano le province di Milano, Monza e Brianza, Alessandria, Varese e Vercelli, ma anche Perugia e Catanzaro, nonchè sul litorale romano. L’Ansa riferisce che ci sono stati arresti anche in Germania.