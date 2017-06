Al cinema con Tom Hanks (e non solo)

cinema film pellicole locandine

Aspettando il re, tratto dall’omonimo romanzo di Dave Eggers, uscirà al cinema il prossimo 15 giugno. Tom Hanks è un imprenditore sull’orlo del fallimento. Per conto dell’azienda per cui lavora viene inviato in Arabia Saudita a discutere direttamente con il Re un grosso affare: la vendita di un sofisticato sistema di teleconferenze destinato a una nuova città in fase di costruzione nel deserto. Giunto a destinazione, l’uomo scopre che il cantiere è molto indietro e il Re che avrebbe dovuto incontrare è assente da parecchio tempo. Accompagnato da un simpatico autista e un’affascinante dottoressa, per il protagonista l’attesa del suo interlocutore si trasformerà in un’occasione per conoscere una cultura diversa che si rivelerà molto interessante.

Una doppia verità è un thriller ad alta tensione, in arrivo nelle sale italiane giovedì 15 giugno. Il giovane Mike, sorpreso davanti al cadavere del padre con un coltello insanguinato in mano, viene subito accusato di omicidio.

L’avvocato difensore, Richard Ramsey (Keanu Reeves), ha il compito di cercare di scagionare il ragazzo proponendo una versione dei fatti che risulti convincente per i membri della giuria. Purtroppo però il suo assistito non intende collaborare e si trincera dietro un silenzio che non depone certo a suo favore.

A rendere la situazione ancora più complicata contribuiscono i metodi decisamente poco convenzionali di una collega (Gugu Mbatha-Raw) e l’atteggiamento reticente della vedova (Renée Zellweger)…

Nerve, nelle sale italiane dal 15 giugno, racconta di un social game online che propone una competizione in tempo reale di fronte a un pubblico di misteriosi spettatori. I giocatori devono sottoporsi a prove sempre più strane ed umilianti, che aumentano la loro popolarità. La studentessa Venus “Vee” Delmonico (Emma Roberts) non riesce più a staccarsi da Nerve e diventa una delle giocatrici più seguite. Affamata di successo, la ragazza conosce Ian (Dave Franco) che la trascina in una serie di esperienze pericolose. Riuscirà a fermarsi prima che sia troppo tardi?